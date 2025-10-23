Контракты на $90 млн! В Астане прошёл первый Белорусско-казахстанский аграрный форум

90 миллионов долларов – на такую внушительную сумму подписаны контракты на полях первого Белорусско-казахстанского аграрного форума. Он прошел 23 октября в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие производители сельхозтехники и продуктов питания, а еще экспортеры, технологи, ученые – в общем, все те, кто задействован на разных этапах аграрной цепочки: от разработки технологий до продажи товаров. Добавим, что Казахстан в топе белорусских зарубежных партнеров в сфере АПК. Эта страна занимает третье место по экспорту нашей продукции после России и Китая. Как укрепить позиции. Из Астаны передает наш корреспондент Анастасия Иванникова.

В эти дни в Казахстан приехала большая белорусская делегация. Встречаться в рамках такой агропромышленной недели KazAgro уже стало своеобразной традицией. Выставка ежегодно собирает несколько сотен участников более чем из 20 стран.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

В нашей экономике сельское хозяйство составляет около 6 % ВВП. Отрасль имеет значительный экспортный потенциал. Торгуем и с Казахстаном. По итогам 8 месяцев нынешнего года товарооборот составил 740 миллионов долларов. Причем доля сельхозпродукции превысила 36 %. О возможностях друг друга две страны знают. И ищут пути для углубления партнерства. В рамках подобных специализированных выставок или, к примеру, встреч деловых кругов. Белорусско-казахстанский аграрный форум (кстати, первый в истории) для этих целей подошел как нельзя лучше.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Планы в каждой области – реализовать проект по молочно-товарному комплексу с использованием белорусского оборудования, доильного. А эти компетенции у нас есть. Мы сюда привезли и предприятия, которые поставляют племенное животноводство, кроме того, много компаний, которые приехали сюда, которые обеспечивают здоровье животных. Это и ветеринария, это и зоотехния. «Беларусь аграрная» – это уже, можно сказать, бренд. И нашим опытом развития АПК делимся охотно. На форуме в Астане вновь говорили о развитии кооперации в растениеводстве, а еще в молочной отрасли. Сегодня в Беларуси насчитывается как минимум полторы тысячи современных молочно-товарных комплексов. И мы готовы обмениваться технологиями при их строительстве в Казахстане «под ключ». К примеру, представители этой местной компании уже приезжали к нам. Как раз чтобы ознакомиться с белорусским опытом в создании молокоперерабатывающих производств. Заодно оценили и наши успехи в селекции.