Лукашенко поручил интенсифицировать козоводство! Рассказываем о перспективах отрасли

Параллельно с жатвой в хозяйствах идет заготовка травяных кормов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это база и не менее важная часть работ, без результата которых сложно продержаться до следующего сезона. А результат нужен. В Беларуси стоит задача увеличивать поголовье. А на неделе мы узнали, что в этих рядах прибыло. Президент побывал на ферме, где занимаются – нет, не коровами, для нас это привычно, а козами. Конечно, эти животные не диковинка для белорусов. До этого мы их видели, растили. Многие в деревне держали и держат коз. Они есть и в фермерских хозяйствах. Но в государственных масштабах – нет, такого еще не было. В 2021 году решились пойти на эксперимент. В Могилевской области открыли единственный в Беларуси племенной завод по выращиванию коз. Как чувствуют себя иностранные породы в наших широтах и сколько дают молока? Анастасия Иванникова изучила результаты аграрного эксперимента.

Работать над созданием Могилевского племенного завода начали около 4 лет назад. В рамках госпрограммы из Австрии к нам завезли 350 козочек и 20 козлов зааненской и альпийской пород. Не случайно. Марина Чадович, заместитель начальника управления по племенному делу в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Альпийская порода коз спокойный характер имеет. А рекордистки по этой породе коз могут дать до 2,5 тонны в год молока. На этой козьей ферме живет больше полутысячи животных. Настоящее племенное стадо с высоким генетическим потенциалом. А это, несомненно, подспорье для решения вопросов импортозамещения и экспорта. Мы уже продавали в Узбекистан, обращались к нашим козоводам из соседней России. Правда, пока, увы, из 48 тысяч белорусских коз больше 90 % содержатся в частных подворьях. Но эффект ведь должен быть для всей страны.

– Пока мы на крупных фермах не начнем на уровне государства этим заниматься, все это трепология. Ну что такое население: хочу – куплю, хочу – нет. Он говорит, полторы сотни продал в Узбекистан, даже больше. Ну а почему не заниматься этим? Это же вы не в убыток продавали?

– Нет, конечно.

– И спрос растет, в том числе в России. Почему не интенсифицировать этот процесс? Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть. Почему мы не можем их увеличить? Более 90 % коз живут в азиатском и африканском регионах. Там, где у них нет конкуренции за место под солнцем и кормовую базу. Мы же, привыкшие к буренкам, к козам скорее присматриваемся. Тем не менее никакой нерасторопности в этом вопросе быть не должно. Спрос на коз есть, личная заинтересованность у фермеров тоже. Помочь может четкая бизнес-стратегия. Тогда в козоводстве развиваться сможем быстрыми темпами. А к середине будущего года показатели хорошо бы удвоить. Читайте здесь.

Как раз вопросами увеличения поголовья и выводом своих чистокровных зааненских коз занимаются здесь. Уверяют: готовы сделать все, чтобы снабдить молодняком каждого заинтересованного.

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству:

Мы теперь видим зааненскую породу чистопородную. В течение 20 лет мы создавали, селекционировали. Закупали только у производителей и через искусственное осеменение создавали такое стадо чистопородное. Это ферма Научно-практического центра нашей Академии наук. Экспериментальная, как ее сами называют ученые. Сегодня здесь растет уже четвертое поколение чистопородных зааненских коз белорусской селекции. Поголовье довольно большое – 400 коз вместе с трансгенными (это еще одно из направлений работы). В планах увеличить его до 600. Тем более, как ухаживать за зааненцами с белорусскими корнями, здесь точно знают. Причем сказывается это даже на вкусе местного молока.