Здесь всё, чем гордится страна! Показываем самое интересное с выставки «Моя Беларусь»

Анастасия Иванникова – о том, что нужно увидеть каждому.

Исследовать инновации и буквально погрузиться в них с головой можно на масштабной выставке «Моя Беларусь», которая в эти дни проходит в «БелЭкспо». Это не просто экспозиция, где выставлено все лучшее, что у нас есть, а путешествие в будущее нашей страны через настоящее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Иванникова, корреспондент: Чтобы объехать всю Беларусь, нужны недели пути. Здесь, в «БелЭкспо», на это хватит пары часов. Выставка «Моя Беларусь» разместилась на 30 тысячах квадратных метров, и здесь представлено все: от инноваций будущего до традиций, которым сотни лет. Причем это не просто музейные экспонаты, а живая история, которую можно буквально потрогать руками. Что, собственно, мы и сделаем, а еще покажем в соцсетях.

Выставка «Моя Беларусь» – событие уникальное. Это тот случай, когда мы можем увидеть будущее нашей страны через настоящее. 11 тематических зон в двух выставочных залах подробно рассказывают об успехах и рекордах – в экономике и сельском хозяйстве, науке и культуре, в сфере безопасности. Все упаковано в ультрасовременный формат. Сразу понимаешь: будущее не где-то далеко, оно создается здесь и сейчас.

Перед нами экранный симулятор пациента, который, хоть и виртуально, может рассказать о том, что болит. Для будущих медиков «цифровой учитель» подготовил 33 задачи со звездочкой. Причем список можно пополнять случаями из реальной врачебной практики. Опрос, осмотр, мониторинг показателей – все, как в реальной жизни.

Наталья Мирончик, начальник Республиканского центра профессиональной аттестации и симуляционного обучения медицинских, фармацевтических работников БГМУ:

Наши студенты имеют возможность сначала отработать навыки, изучить, повторить их до бесконечности, чтобы оно отложилось так в голове, что, уже придя к пациенту, включился автопилот.

Но и такие технологии будущего работают только в опытных руках. Даже за лаконичным снимком УЗИ стоят часы тренировок на таких высокотехнологичных симуляторах. Принять участие в таком эксперименте может каждый.