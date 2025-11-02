Номинанты бегут из своих же стран! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий Чечко? Интервью
Уже 3 ноября в Минске пройдет ежегодная церемония вручения международной премии «За мир и права человека», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2025 году Фонд имени Эмиля Чечко вручит десять наград. Среди номинантов – деятели из Польши, Франции, России, Германии и Словакии. Сам путь к церемонии в этом году – иллюстрация новых европейских реалий.
Но если закрытые пунктов пропуска – внешнее препятствие, то куда тревожнее вызов, исходящий изнутри. Это системный кризис права на инакомыслие. Организаторы вынуждены скрывать имена номинантов вплоть до церемонии. Причина – преследования, аресты, запреты на выезд. Такова цена, которую платят сегодня те, кто сегодня на Западе решается публично озвучить альтернативную точку зрения.
10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами.
Анастасия Иванникова, политический обозреватель СТВ:
Совсем скоро вы будете вручать премию «За мир и права человека». С какими сложностями и вызовами вы столкнулись при подготовке?
Гостю пришлось бежать из страны! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий?
Дмитрий Беляков, председатель правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:
Сложностей в этом году две. Первое, как мы все знаем, – вопрос пересечения границ. И вызов для нас – это закрытие литовской границы, поскольку очень удобно было из европейских стран добираться до Вильнюса, потом буквально 5 часов – и ты уже в Минске.
Сейчас эта граница закрыта, и мы срочно с нашими номинантами, которых мы пригласили, с гостями премии перерабатываем логистику через Польшу. Но это тоже сложности. Кроме того, сейчас в Европе ужесточились преследования инакомыслия. В частности, в ближайших с нами странах. Поэтому впервые за последние два года мы не называем номинантов до фактически самой премии, чтобы у них не было никаких проблем.
Дмитрий Беляков:
У нас уже один номинант был арестован на какое-то время, ему был запрет на выезд за пределы своей страны. Второму гостю пришлось вообще из страны бежать. Он сбежал в африканские страны, на север Африки. Поэтому мы вынуждены идти на такие меры и лишать общественность сопереживания премии заранее.
На самом деле, это своеобразный вызов для наших номинантов, помимо тех рисков, которые они несут в своей повседневной работе. Добраться до Минска из Европы, казалось бы, совсем маленькое расстояние, но благодаря определенным действиям, в первую очередь литовских властей, это становится очень сложным моментом.
Какие изменения в премии «За мир и права человека» ожидаются в 2025 году?
Анастасия Иванникова:
Какие изменения в премии ожидают в этом году и будут ли они?
Дмитрий Беляков:
Премия в этом году вручается в третий раз. Действительно, каждый год у нас что-то меняется как в самой организации премии, так и, конечно, в самом призе.
Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко.
Анастасия Иванникова:
А какая повестка предстоящего форума?
ЛГБТ-пропаганда, пропажа детей, сексуальное рабство – о подготовке в Международному форуму в Минске
Дмитрий Беляков:
4 ноября у нас состоится крупный форум, который будет посвящен проблемам детей. Проблемам детей в Европе – это, конечно же и агрессивная ЛГБТ-пропаганда, и массовые случаи пропажи детей, вопросы использования детей и в сексуальной индустрии, и в других моментах.
Да, для нас это звучит достаточно дико, но такая сейчас ситуация, к сожалению, в Европе и в высокоразвитых странах. Это Германия, Великобритания, Италия, Франция, это лидеры Европейского союза. Нам очень интересно понять и позицию здравомыслящих в Европейском союзе, тех, кто понимает, что за растлением детей, за уничтожением детства лежит гибель самой нации.
Интервью с Дмитрием Беляковым полностью смотрите в видео.