Номинанты бегут из своих же стран! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий Чечко? Интервью

Уже 3 ноября в Минске пройдет ежегодная церемония вручения международной премии «За мир и права человека», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2025 году Фонд имени Эмиля Чечко вручит десять наград. Среди номинантов – деятели из Польши, Франции, России, Германии и Словакии. Сам путь к церемонии в этом году – иллюстрация новых европейских реалий. Но если закрытые пунктов пропуска – внешнее препятствие, то куда тревожнее вызов, исходящий изнутри. Это системный кризис права на инакомыслие. Организаторы вынуждены скрывать имена номинантов вплоть до церемонии. Причина – преследования, аресты, запреты на выезд. Такова цена, которую платят сегодня те, кто сегодня на Западе решается публично озвучить альтернативную точку зрения. 10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель СТВ:

Совсем скоро вы будете вручать премию «За мир и права человека». С какими сложностями и вызовами вы столкнулись при подготовке? Гостю пришлось бежать из страны! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий?

Дмитрий Беляков, председатель правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:

Сложностей в этом году две. Первое, как мы все знаем, – вопрос пересечения границ. И вызов для нас – это закрытие литовской границы, поскольку очень удобно было из европейских стран добираться до Вильнюса, потом буквально 5 часов – и ты уже в Минске. Сейчас эта граница закрыта, и мы срочно с нашими номинантами, которых мы пригласили, с гостями премии перерабатываем логистику через Польшу. Но это тоже сложности. Кроме того, сейчас в Европе ужесточились преследования инакомыслия. В частности, в ближайших с нами странах. Поэтому впервые за последние два года мы не называем номинантов до фактически самой премии, чтобы у них не было никаких проблем.

Дмитрий Беляков:

У нас уже один номинант был арестован на какое-то время, ему был запрет на выезд за пределы своей страны. Второму гостю пришлось вообще из страны бежать. Он сбежал в африканские страны, на север Африки. Поэтому мы вынуждены идти на такие меры и лишать общественность сопереживания премии заранее. На самом деле, это своеобразный вызов для наших номинантов, помимо тех рисков, которые они несут в своей повседневной работе. Добраться до Минска из Европы, казалось бы, совсем маленькое расстояние, но благодаря определенным действиям, в первую очередь литовских властей, это становится очень сложным моментом. Какие изменения в премии «За мир и права человека» ожидаются в 2025 году? Анастасия Иванникова:

Какие изменения в премии ожидают в этом году и будут ли они?

Дмитрий Беляков:

Премия в этом году вручается в третий раз. Действительно, каждый год у нас что-то меняется как в самой организации премии, так и, конечно, в самом призе. Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко. Анастасия Иванникова:

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