Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко
Уже 3 ноября в Минске пройдет ежегодная церемония вручения международной премии «За мир и права человека», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2025 году Фонд имени Эмиля Чечко вручит десять наград. Среди номинантов – деятели из Польши, Франции, России, Германии и Словакии.
Дмитрий Беляков, председатель правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:
Вы впервые сейчас видите, какой будет приз в этом году. Мы видим солдата без опознавательных знаков, страны принадлежности, поскольку солдат – это архетип защитника – защитника детей, тех, кто не может защитить сам себя.
10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами.
Дмитрий Беляков:
На заднем фоне мы видим мир, карту мира, то есть проблемы угнетенных, обиженных, тех, чьи права нарушаются, они имеют всеобщий характер, и это общее наше дело. Поэтому в этом году сам смысл премии распространяется на все страны, и это символ того, что проблема соблюдения прав человека является актуальной для всего мира.
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