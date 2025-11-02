Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко

Уже 3 ноября в Минске пройдет ежегодная церемония вручения международной премии «За мир и права человека», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2025 году Фонд имени Эмиля Чечко вручит десять наград. Среди номинантов – деятели из Польши, Франции, России, Германии и Словакии.

Дмитрий Беляков, председатель правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:

Вы впервые сейчас видите, какой будет приз в этом году. Мы видим солдата без опознавательных знаков, страны принадлежности, поскольку солдат – это архетип защитника – защитника детей, тех, кто не может защитить сам себя. 10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами.