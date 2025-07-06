Прямой эфир

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы

06 июля 2025 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент на неделе рассказал о том, как проходили нашумевшие переговоры со спецпосланником из США. Кит Келлог недавно приезжал в Беларусь, и об этой встрече во Дворце Независимости известно было немного, что оставляло простор для фантазий, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но глава государства расставил нужные акценты. Никакой игры в поддавки не было – такую теорию пытались развивать в некоторых СМИ, но Беларуси незачем вести такую политику и пресмыкаться перед США или кем бы то ни было. Да, такая независимость – помните – стоит дорого, но она того стоит. 

Тем более, как бы коллективный Запад ни пытался вычеркнуть нас из повестки, ничего из этого не вышло. Беларусь уже давно и уверенно смотрит на Восток, и там нас готовы принять и принимают. В частности, год назад наша страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее решение было подписано во время Совета глав государств – членов ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Символично, что Беларусь стала первой страной объединения, полностью расположенной в Европе. Наш путь в ШОС занял 15 лет. Мы прошли все ступеньки взаимодействия, от партнера по диалогу до полноправного участника, что говорит о наших серьезных намерениях. Действительно, Минск настроен на продуктивную работу. Это отмечают и другие участники объединения.

Как Беларусь приняли в большой «шанхайской семье»? О наших интересах в ШОС расскажет Анастасия Иванникова. 

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы-2

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:
Прошел ровно год с тех пор, как мы стали десятым полноправным членом сообщества государств-единомышленников. Беларусь и еще девять стран Шанхайской организации сотрудничества объединяет не только общее понимание глобальных процессов, но и готовность конкретными делами демонстрировать преимущества равноправного диалога. Причем все вместе мы не только создаем неделимое пространство безопасности, но и углубляем торгово-экономический и гуманитарный диалог. 

Правопреемница «Шанхайской пятерки», международная организация была основана более 20 лет назад. Именно тогда к уже по-настоящему мощной и сплоченной семье – Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – присоединился Узбекистан. В итоге союз государств-единомышленников переименовали. Четко прописали и цели. От укрепления стабильности и безопасности в регионе до экономического сотрудничества и даже энергетического партнерства. 

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы-4

Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В регионе ШОС не стало спокойнее. Отсюда и реформирование региональной структуры в универсальный центр противодействия вызовам и угрозам, ну и создание профильных центров. Центр информационной безопасности в Казахстане, Центр противодействия организованной трансграничной преступности в Бишкеке.

Сначала партнеры по диалогу, потом наблюдатели, а с недавних пор мы в составе большой семьи. В Шанхайской организации сотрудничества Беларусь с 2010 года. И с первых дней основания наш Президент говорил об огромном потенциале объединения: «стратегическая перспектива» – не иначе. Практические результаты будут. Мы в этом заинтересованы как никто другой. И, кстати, инициативность и активность Беларуси страны-партнеры уже оценили. 

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы-6

Сюй Тао, исполнительный директор Китайского исследовательского центра по проблемам Шанхайской организации сотрудничества:
Официальное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества имеет огромное значение. С одной стороны, это значительно расширяет пространство объединения в Евразийском регионе. Это расширение не только способствует развитию региональной политической организации, но и дает стимул для всестороннего продвижения инициативы «Один пояс, один путь» в Центральной и Восточной Европе. С другой стороны, Китай поддерживает вступление Беларуси в организацию в связи с высоким уровнем развития китайско-белорусских отношений в последние годы: политическое взаимодоверие между двумя странами продолжает развиваться, экономическое сотрудничество достигло плодотворных результатов, а культурные обмены становятся все более тесными.

Эксперты подчеркивают: мощных союзов в мире лишь два. G7, также известный как «Большая семерка», и Шанхайская организация сотрудничества. Мощь последней очевидна. Сегодня это 10 стран с суммарным ВВП 25,5 триллиона долларов, около 60 % территории Евразии, более 15 % мировой торговли и без малого половина населения планеты. 

Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы-8

Юрий Шевцов, политический аналитик:
G7 – это неформальный клуб, а ШОС – это организация с целями и задачами. В рамках этих целей и задач Беларусь вместе с другими членами ШОС решает прежде всего проблемы региональной безопасности Евразии. Еще одна тема, которую решает ШОС, это экономическое взаимодействие. Это еще не экономический блок, но это уже очень серьезная площадка для выработки стратегических решений. В основном это касается транспортных коридоров и в целом общей повестки.

В январе Президент одобрил стратегию участия Беларуси в работе Шанхайской организации сотрудничества. В приоритете равноправное партнерство и сбалансированный экономический рост. Участие в подобных конструктивных, созидательных и миролюбивых форматах – визитная карточка белорусской дипломатии. Мы всегда выступали за укрепление многополярного и справедливого мира, противодействие терроризму, экстремизму, информационную безопасность. 

Подробности смотрите в видео

# Шанхайская организация сотрудничества # Юрий Шевцов # Юрий Ярмолинский # Анастасия Иванникова

Другие новости рубрики

Все новости
Максим Рыженков принимает участие в саммите БРИКС в Бразилии
06 июля 2025 17:06

Максим Рыженков принимает участие в саммите БРИКС в Бразилии

Мощная речь Лукашенко в День Независимости! Собрали главные тезисы
06 июля 2025 16:39

Мощная речь Лукашенко в День Независимости! Собрали главные тезисы

Лукашенко: повторение беды, как в Украине или на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо
06 июля 2025 16:33

Лукашенко: повторение беды, как в Украине или на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо