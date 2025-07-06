Год вместе с ШОС! Что даёт Беларуси членство в этой организации? Изучили перспективы

Президент на неделе рассказал о том, как проходили нашумевшие переговоры со спецпосланником из США. Кит Келлог недавно приезжал в Беларусь, и об этой встрече во Дворце Независимости известно было немного, что оставляло простор для фантазий, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но глава государства расставил нужные акценты. Никакой игры в поддавки не было – такую теорию пытались развивать в некоторых СМИ, но Беларуси незачем вести такую политику и пресмыкаться перед США или кем бы то ни было. Да, такая независимость – помните – стоит дорого, но она того стоит. Тем более, как бы коллективный Запад ни пытался вычеркнуть нас из повестки, ничего из этого не вышло. Беларусь уже давно и уверенно смотрит на Восток, и там нас готовы принять и принимают. В частности, год назад наша страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее решение было подписано во время Совета глав государств – членов ШОС в Астане 4 июля 2024 года. Символично, что Беларусь стала первой страной объединения, полностью расположенной в Европе. Наш путь в ШОС занял 15 лет. Мы прошли все ступеньки взаимодействия, от партнера по диалогу до полноправного участника, что говорит о наших серьезных намерениях. Действительно, Минск настроен на продуктивную работу. Это отмечают и другие участники объединения. Как Беларусь приняли в большой «шанхайской семье»? О наших интересах в ШОС расскажет Анастасия Иванникова.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Прошел ровно год с тех пор, как мы стали десятым полноправным членом сообщества государств-единомышленников. Беларусь и еще девять стран Шанхайской организации сотрудничества объединяет не только общее понимание глобальных процессов, но и готовность конкретными делами демонстрировать преимущества равноправного диалога. Причем все вместе мы не только создаем неделимое пространство безопасности, но и углубляем торгово-экономический и гуманитарный диалог. Правопреемница «Шанхайской пятерки», международная организация была основана более 20 лет назад. Именно тогда к уже по-настоящему мощной и сплоченной семье – Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – присоединился Узбекистан. В итоге союз государств-единомышленников переименовали. Четко прописали и цели. От укрепления стабильности и безопасности в регионе до экономического сотрудничества и даже энергетического партнерства.

Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В регионе ШОС не стало спокойнее. Отсюда и реформирование региональной структуры в универсальный центр противодействия вызовам и угрозам, ну и создание профильных центров. Центр информационной безопасности в Казахстане, Центр противодействия организованной трансграничной преступности в Бишкеке. Сначала партнеры по диалогу, потом наблюдатели, а с недавних пор мы в составе большой семьи. В Шанхайской организации сотрудничества Беларусь с 2010 года. И с первых дней основания наш Президент говорил об огромном потенциале объединения: «стратегическая перспектива» – не иначе. Практические результаты будут. Мы в этом заинтересованы как никто другой. И, кстати, инициативность и активность Беларуси страны-партнеры уже оценили.

Сюй Тао, исполнительный директор Китайского исследовательского центра по проблемам Шанхайской организации сотрудничества:

Официальное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества имеет огромное значение. С одной стороны, это значительно расширяет пространство объединения в Евразийском регионе. Это расширение не только способствует развитию региональной политической организации, но и дает стимул для всестороннего продвижения инициативы «Один пояс, один путь» в Центральной и Восточной Европе. С другой стороны, Китай поддерживает вступление Беларуси в организацию в связи с высоким уровнем развития китайско-белорусских отношений в последние годы: политическое взаимодоверие между двумя странами продолжает развиваться, экономическое сотрудничество достигло плодотворных результатов, а культурные обмены становятся все более тесными. Эксперты подчеркивают: мощных союзов в мире лишь два. G7, также известный как «Большая семерка», и Шанхайская организация сотрудничества. Мощь последней очевидна. Сегодня это 10 стран с суммарным ВВП 25,5 триллиона долларов, около 60 % территории Евразии, более 15 % мировой торговли и без малого половина населения планеты.