Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?

Беларусь в этом году председательствует в ЕАЭС, и с нашей подачи на форуме и саммите организации планируется подписание соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил наш премьер-министр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А укрепление отношений с Востоком – это глобальный тренд. Это сильное направление с влиятельным пулом стран, среди которых и Китай. Но, учитывая экспортно ориентированный характер нашей экономики, мы не замыкаемся на одном направлении, а смотрим на мир шире. Хотя в нем все очень увязано. И, заходя в те же Объединенные Арабские Эмираты, приоткрываются ворота в Африку. Как раз на неделе нашу стране с визитом посетил президент Гвинеи-Бисау. Это небольшое государство на западном побережье Африки, с которым Беларусь настраивается на рабочий лад. Что светит Беларуси в Африке и о чем говорили с главой Гвинеи-Бисау?

Практически без акцента и уж точно с душой Анжела поет такую полюбившуюся ей русскую песню. С трудностями перевода жительница солнечной африканской страны справляется лишь первый месяц. Тут, как говорится, было бы желание, а мотивация у гостьи из Зимбабве уж точно есть.

Анжела Тигере:

У вас немного холодно, и я пока что к этому не привыкла. Но, безусловно, Беларусь – миролюбивая и спокойная страна. И люди у вас очень дружелюбные. Учиться к вам я приехала не случайно. Именно у вас в стране я могу осуществить свою мечту – получить нужную мне профессию. А самое главное, с белорусским дипломом я могу работать в любой стране мира. Образовательный диалог Беларусь и Зимбабве начали больше 5 лет назад. Подписанные меморандумы уже сегодня приносят результат. Да и сарафанное радио никто не отменял. Сечмору Джуниор Махачи белорусский технический вуз разрекламировал брат, который уже два года изучает здесь все тонкости экономики и менеджмента. Теперь очередь за младшим, будущим инженером-программистом.

Сечмор Джуниор Махачи:

В Беларуси очень высокий уровень высшего образования, оснащенность вузов, учебные программы. В моей родной стране подход, конечно, абсолютно другой. А еще я здесь всего месяц и несколько недель, но меня уже покорило дружелюбие белорусов. Даже то, что я принимаю сейчас участие в телевизионных съемках, для меня дорогого стоит.

Перспективные партнеры. Именно так сегодня можно сказать о странах Африканского континента. В регионе находятся 6 из 10 самых быстрорастущих экономик мира. Внушительный объем ВВП, порядка 3 трлн долларов, и один из рекордных темпов роста – в среднем 4 %. На континенте сосредоточено примерно 30 % всех мировых запасов полезных ископаемых. И тут интерес взаимный. Вот и эту встречу белорусского лидера с президентом Гвинеи-Бисау можно назвать логичным воплощением договоренности, достигнутой на неформальном саммите в Баку в ноябре 2024. Лукашенко – президенту Гвинеи-Бисау: Беларусь для вас открыта. Подробнее. Умару Сисоку Эмбало – один из тех, кого называют представителем новой генерации лидеров в Африке. Несколько лет он занимал пост премьер-министра и за время пребывания в должности смог поднять ВВП, обеспечил рост экономики и снизил инфляцию. Будучи президентом, ставку делает и на внешний вектор. Богатая фосфатами, бокситами и нефтью Гвинея-Бисау – страна пусть и непростая, но перспективная. Прославилась благодаря орешкам кешью, по их сбору вышла на пятое место в мире. Да и в самой стране это главный товар, на который приходится около 90 % экспортных доходов страны. Основной процент работающих занят в рыболовстве и сельском хозяйстве. И здесь Беларусь точно будет полезна. От поставок сельхозтехники до создания совместных производств в химической промышленности. Ирина Новикова, профессор, доктор экономических наук:

У нас есть хорошие технологии, именно агротехнологии по выращиванию определенных видов продукции. То есть и с точки зрения инновации, с точки зрения науки мы им тоже здесь можем быть полезны. Дальше мы можем быть полезны тем, что будем поставлять технику. Не забывайте, что у них тоже есть города, и достаточно большие, но у них не развит пассажирский транспорт. А еще транспорт специальный. И здесь уже есть контакт. Пока с Зимбабве.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Совсем недавно вот такие спецмашины ехали к нашим африканским партнерам. Все под запрос. В первую очередь внутреннее наполнение: от ассортимента пожарного оборудования до объема цистерны. Причем на предприятии предлагают комплексный подход.

Более 20 лет здесь работают над уникальным продуктом. Около 100 различных модификаций автомобильной техники зарубежные партнеры оценили. Наши машины экстремальные условия прошли на ура. Россия, Казахстан, Монголия, Азербайджан. Заехали теперь и на Африканский континент.

132 машины, которые спасают жизни. Причем не только во время пожаров, но и, к примеру, при ДТП.

Олег Дерябин, генеральный директор предприятия по проектированию и производству автомобильной техники:

Я могу много разговаривать про собственный автомобиль, потому что он изготовлен при самых современных технологиях, которые сейчас существуют в пожарном машиностроении. Но этот продукт невозможен без подготовительной работы, без организации сервисного обслуживания, без организации обучения.

Хорошие перспективы у белорусско-африканского диалога есть и в сфере пищевой. Вот уже 5 лет наш сахарный комбинат дружит с Марокко. Арабская Африка – перекресток культур, а теперь еще и наш партнер. Пока что мы в начале взаимовыгодного пути.

Алла Кожуховская, начальник управления продаж и маркетинга сахарного комбината:

На сегодняшний день сахарный комбинат осуществляет поставки более чем в 20 стран. На африканский рынок осуществляется поставка побочной продукции, жома мелассированного, для кормления скота.