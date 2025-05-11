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Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?

11 мая 2025 18:15
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Беларусь в этом году председательствует в ЕАЭС, и с нашей подачи на форуме и саммите организации планируется подписание соглашения об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил наш премьер-министр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А укрепление отношений с Востоком – это глобальный тренд. Это сильное направление с влиятельным пулом стран, среди которых и Китай. Но, учитывая экспортно ориентированный характер нашей экономики, мы не замыкаемся на одном направлении, а смотрим на мир шире. Хотя в нем все очень увязано. 

И, заходя в те же Объединенные Арабские Эмираты, приоткрываются ворота в Африку. Как раз на неделе нашу стране с визитом посетил президент Гвинеи-Бисау. Это небольшое государство на западном побережье Африки, с которым Беларусь настраивается на рабочий лад. 

Что светит Беларуси в Африке и о чем говорили с главой Гвинеи-Бисау?

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-2

Практически без акцента и уж точно с душой Анжела поет такую полюбившуюся ей русскую песню. С трудностями перевода жительница солнечной африканской страны справляется лишь первый месяц. Тут, как говорится, было бы желание, а мотивация у гостьи из Зимбабве уж точно есть.

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-4

Анжела Тигере:
У вас немного холодно, и я пока что к этому не привыкла. Но, безусловно, Беларусь – миролюбивая и спокойная страна. И люди у вас очень дружелюбные. Учиться к вам я приехала не случайно. Именно у вас в стране я могу осуществить свою мечту – получить нужную мне профессию. А самое главное, с белорусским дипломом я могу работать в любой стране мира.

Образовательный диалог Беларусь и Зимбабве начали больше 5 лет назад. Подписанные меморандумы уже сегодня приносят результат. Да и сарафанное радио никто не отменял. Сечмору Джуниор Махачи белорусский технический вуз разрекламировал брат, который уже два года изучает здесь все тонкости экономики и менеджмента. Теперь очередь за младшим, будущим инженером-программистом.

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-6

Сечмор Джуниор Махачи:
В Беларуси очень высокий уровень высшего образования, оснащенность вузов, учебные программы. В моей родной стране подход, конечно, абсолютно другой. А еще я здесь всего месяц и несколько недель, но меня уже покорило дружелюбие белорусов. Даже то, что я принимаю сейчас участие в телевизионных съемках, для меня дорогого стоит.

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-8

Перспективные партнеры. Именно так сегодня можно сказать о странах Африканского континента. В регионе находятся 6 из 10 самых быстрорастущих экономик мира. Внушительный объем ВВП, порядка 3 трлн долларов, и один из рекордных темпов роста – в среднем 4 %. На континенте сосредоточено примерно 30 % всех мировых запасов полезных ископаемых. И тут интерес взаимный. Вот и эту встречу белорусского лидера с президентом Гвинеи-Бисау можно назвать логичным воплощением договоренности, достигнутой на неформальном саммите в Баку в ноябре 2024.

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Умару Сисоку Эмбало – один из тех, кого называют представителем новой генерации лидеров в Африке. Несколько лет он занимал пост премьер-министра и за время пребывания в должности смог поднять ВВП, обеспечил рост экономики и снизил инфляцию. Будучи президентом, ставку делает и на внешний вектор.

Богатая фосфатами, бокситами и нефтью Гвинея-Бисау – страна пусть и непростая, но перспективная. Прославилась благодаря орешкам кешью, по их сбору вышла на пятое место в мире. Да и в самой стране это главный товар, на который приходится около 90 % экспортных доходов страны. Основной процент работающих занят в рыболовстве и сельском хозяйстве. И здесь Беларусь точно будет полезна. От поставок сельхозтехники до создания совместных производств в химической промышленности.

Ирина Новикова, профессор, доктор экономических наук:
У нас есть хорошие технологии, именно агротехнологии по выращиванию определенных видов продукции. То есть и с точки зрения инновации, с точки зрения науки мы им тоже здесь можем быть полезны. Дальше мы можем быть полезны тем, что будем поставлять технику. Не забывайте, что у них тоже есть города, и достаточно большие, но у них не развит пассажирский транспорт. 

А еще транспорт специальный. И здесь уже есть контакт. Пока с Зимбабве. 

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-10

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:
Совсем недавно вот такие спецмашины ехали к нашим африканским партнерам. Все под запрос. В первую очередь внутреннее наполнение: от ассортимента пожарного оборудования до объема цистерны. Причем на предприятии предлагают комплексный подход. 

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-12

Более 20 лет здесь работают над уникальным продуктом. Около 100 различных модификаций автомобильной техники зарубежные партнеры оценили. Наши машины экстремальные условия прошли на ура. Россия, Казахстан, Монголия, Азербайджан. Заехали теперь и на Африканский континент. 

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-14

132 машины, которые спасают жизни. Причем не только во время пожаров, но и, к примеру, при ДТП.

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-16

Олег Дерябин, генеральный директор предприятия по проектированию и производству автомобильной техники:
Я могу много разговаривать про собственный автомобиль, потому что он изготовлен при самых современных технологиях, которые сейчас существуют в пожарном машиностроении. Но этот продукт невозможен без подготовительной работы, без организации сервисного обслуживания, без организации обучения.

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-18

Хорошие перспективы у белорусско-африканского диалога есть и в сфере пищевой. Вот уже 5 лет наш сахарный комбинат дружит с Марокко. Арабская Африка – перекресток культур, а теперь еще и наш партнер. Пока что мы в начале взаимовыгодного пути.

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-20

Алла Кожуховская, начальник управления продаж и маркетинга сахарного комбината:
На сегодняшний день сахарный комбинат осуществляет поставки более чем в 20 стран. На африканский рынок осуществляется поставка побочной продукции, жома мелассированного, для кормления скота.

Место под солнцем. Что светит Беларуси в Африке и о чём говорили с президентом Гвинеи-Бисау?-22

Но, как говорится, дальше – больше. Совсем скоро жители африканского королевства смогут попробовать на вкус и белорусский сахар, прессованный и леденцовый. Переговоры уже ведутся. Кстати, помимо Марокко, еще и с Ганой. Ассортимент белорусского сахарного комбината широк. Удивить есть чем.

Подробнее в видеоматериале.

# Международное сотрудничество # Анастасия Иванникова

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