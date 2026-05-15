Новости по тегу #Алла Шепелькевич

Первое условие для белоруса – лучше всего, если это наш местный локальный продукт. Потому молекулярно-генетическая основа, ферментативные системы были адаптированы у родных.
В целом, этот протокол голодания можно считать творческим переосмыслением легендарного «не есть после шести».
Расстройства пищевого поведения сегодня затрагивают почти каждого 10 на планете. Проблемы с питанием, как правило, возникают на фоне стресса.
Африка – беднейший в мире регион. Войны, голод, эпидемии давно превратили будни местных жителей в гонку на выживание.
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