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Новости по тегу #Алла Шепелькевич

Капуста, морковь, свекла – каким должно быть здоровое питание для белорусов, объяснила доктор медицинских наук
15 мая 2026 16:30

Капуста, морковь, свекла – каким должно быть здоровое питание для белорусов, объяснила доктор медицинских наук

Отказ от еды может быть полезным? Узнали о преимуществах интервального голодания
30 декабря 2024 10:21

Отказ от еды может быть полезным? Узнали о преимуществах интервального голодания

Почему мы боимся оставлять еду на тарелке? Учёные рассказали о синдроме блокадника
30 декабря 2024 10:18

Почему мы боимся оставлять еду на тарелке? Учёные рассказали о синдроме блокадника

Каждый пятый человек в Африке страдает от голода. Учёные рассказали о последствиях
30 декабря 2024 10:15

Каждый пятый человек в Африке страдает от голода. Учёные рассказали о последствиях

Дочка заболела сахарным диабетом. Белорусская семья создала центр помощи детям с таким диагнозом
01 марта 2024 16:51

Дочка заболела сахарным диабетом. Белорусская семья создала центр помощи детям с таким диагнозом

Эти страшные болезни возникают от избыточного потребления сахара. Медики рассказали, как сохранить здоровье
01 марта 2024 16:43

Эти страшные болезни возникают от избыточного потребления сахара. Медики рассказали, как сохранить здоровье

Сколько килограммов сахара в год потребляет человек? Ответ вас шокирует
01 марта 2024 16:35

Сколько килограммов сахара в год потребляет человек? Ответ вас шокирует

В банке лимонада 12 чайных ложек сахара! Сколько сладкого можно потреблять в день?
01 марта 2024 16:06

В банке лимонада 12 чайных ложек сахара! Сколько сладкого можно потреблять в день?

Кто подвержен гипотиреозу и как предупредить болезнь? Разобрались со специалистами
18 ноября 2023 12:24

Кто подвержен гипотиреозу и как предупредить болезнь? Разобрались со специалистами

Не бегите в тренажёрку сломя голову! Как правильно избавляться от лишнего веса?
03 февраля 2023 17:56

Не бегите в тренажёрку сломя голову! Как правильно избавляться от лишнего веса?

Белоруску обижали из-за лишнего веса, а теперь в школе буллят её дочь. Как они справляются с проблемой?
03 февраля 2023 17:05

Белоруску обижали из-за лишнего веса, а теперь в школе буллят её дочь. Как они справляются с проблемой?

«Тело идёт вслед за психикой». Почему основные причины ожирения кроются в голове?
03 февраля 2023 16:49

«Тело идёт вслед за психикой». Почему основные причины ожирения кроются в голове?