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Сколько килограммов сахара в год потребляет человек? Ответ вас шокирует

01 марта 2024 16:35
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Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Потребление сахара растет с каждым годом.

Сколько килограммов сахара в год потребляет человек? Ответ вас шокирует-1

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:
Если в XIX веке, когда он становится более доступным, потребление сахара составляло около двух килограммов в год на человека. В 1920-1930-х годах было уже 17 килограммов. А вот после 2000-х и в настоящее время – 37-40 килограммов на человека в год.

Газировки, соки, шоколад перестанут вас манить. Эти способы помогут отказаться от сладкого – подробности здесь.

# Продукты питания # общество # Алла Шепелькевич

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