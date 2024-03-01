Сколько килограммов сахара в год потребляет человек? Ответ вас шокирует

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

Если в XIX веке, когда он становится более доступным, потребление сахара составляло около двух килограммов в год на человека. В 1920-1930-х годах было уже 17 килограммов. А вот после 2000-х и в настоящее время – 37-40 килограммов на человека в год.