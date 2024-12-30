Отказ от еды может быть полезным? Узнали о преимуществах интервального голодания
Нужно сказать, что иногда отказ от пищи все же может быть полезным для здоровья, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Речь об интервальном голодании. То есть, когда сутки делятся на два временных промежутка, когда есть можно и когда нельзя. В целом, этот протокол голодания можно считать творческим переосмыслением легендарного «не есть после шести».
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии ИПКиПКЗ ЮГМУ, доктор медицинских наук:
Это лишь название «голодание». На самом деле это период нахождения без еды. Тут немножко подмена понятий происходит. Потому что, например, если мы с вами не кушаем после 6, все очень любят эту тему обсуждать, хотя это очень персонально. Мы начинаем завтракать в 9-10 утра, каждый из нас переживает интервальное голодание, оно крайне приятно физиологично.
Юрий Мараховский, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии ИПКиПКЗ БГМУ, профессор:
Если хотим чтобы была польза, чтобы польза превышала возможный риск, то мы должны сделать фотографию обмена веществ. Там есть определенные компоненты, которые нужно проследить. Почему это нужно? Потому что в любом случае трудно будет найти человека, у которого в обычной жизни хватает любых питательных веществ, всего спектра питательных веществ. Всегда есть какой-то недостаток. Этот недостаток будет сказываться дальше в период голодания.
Сегодня отказ от пищи стал трендом. Юлия Высоцкая, супруга Андрея Кончаловского, с голоданием на «ты» — телеведущая практикует не только интервальное, но и более экстремальное – так называемое экадаши – старинную индуистскую методику, когда целые сутки человек не ест и не пьет. Николай Зимич, тоже решил влиться в стройные ряды голодающих. Готовился к практике и физически, и ментально.
Николай Зимич, актер театра и кино, блогер, практикует лечебное голодание:
Уже второй раз, когда я проводил эту практику, уже ничего не пил. Тоже вечером упал гемоглобин, я посмотрел, оказывается, в эти моменты, когда поднимается температура, то в организме клеточки пожирают плохие клеточки, назовем это так. И вот именно происходит момент очистки организма, даже если есть воспалительные процессы, можно сразу вылечить голоданием.
Юрий Мараховский:
Вылечить некоторые болезни невозможно, можно перевести болезнь в состояние ремиссии. В том числе и манипуляциями с питанием. Не обязательно это должно быть голодание. Нет доказательств, что голодание имеет преимущество. Сопоставление по степени безопасности тоже не в пользу голодания.
У голодания могут быть тяжелые последствия – это факт. Поэтому, медики советуют, перед тем, как отказаться от пищи, взвесить все за и против, сдать анализы и проконсультироваться с врачом.
Николай Зимич:
Я хочу сразу предупредить, что это опасно. Рекомендуют начинать, например, с соков, чтобы вы подготовили свой организм. Например, три дня на воде или на соках вы попрактиковали – это как один день сухого голодания. Потому что так начинать это очень жестко. Поэтому можно выбрать первую практику, когда вы захотите, чтобы часов 10 или 12. Вы проснулись и вы до вечера или до обеда, сколько выдержите. В следующий раз хотя бы пару часов больше.
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