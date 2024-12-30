Отказ от еды может быть полезным? Узнали о преимуществах интервального голодания

Нужно сказать, что иногда отказ от пищи все же может быть полезным для здоровья, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Речь об интервальном голодании. То есть, когда сутки делятся на два временных промежутка, когда есть можно и когда нельзя. В целом, этот протокол голодания можно считать творческим переосмыслением легендарного «не есть после шести».

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии ИПКиПКЗ ЮГМУ, доктор медицинских наук:

Это лишь название «голодание». На самом деле это период нахождения без еды. Тут немножко подмена понятий происходит. Потому что, например, если мы с вами не кушаем после 6, все очень любят эту тему обсуждать, хотя это очень персонально. Мы начинаем завтракать в 9-10 утра, каждый из нас переживает интервальное голодание, оно крайне приятно физиологично.

Юрий Мараховский, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии ИПКиПКЗ БГМУ, профессор:

Если хотим чтобы была польза, чтобы польза превышала возможный риск, то мы должны сделать фотографию обмена веществ. Там есть определенные компоненты, которые нужно проследить. Почему это нужно? Потому что в любом случае трудно будет найти человека, у которого в обычной жизни хватает любых питательных веществ, всего спектра питательных веществ. Всегда есть какой-то недостаток. Этот недостаток будет сказываться дальше в период голодания.

Сегодня отказ от пищи стал трендом. Юлия Высоцкая, супруга Андрея Кончаловского, с голоданием на «ты» — телеведущая практикует не только интервальное, но и более экстремальное – так называемое экадаши – старинную индуистскую методику, когда целые сутки человек не ест и не пьет. Николай Зимич, тоже решил влиться в стройные ряды голодающих. Готовился к практике и физически, и ментально.

Николай Зимич, актер театра и кино, блогер, практикует лечебное голодание:

Уже второй раз, когда я проводил эту практику, уже ничего не пил. Тоже вечером упал гемоглобин, я посмотрел, оказывается, в эти моменты, когда поднимается температура, то в организме клеточки пожирают плохие клеточки, назовем это так. И вот именно происходит момент очистки организма, даже если есть воспалительные процессы, можно сразу вылечить голоданием.

Юрий Мараховский:

Вылечить некоторые болезни невозможно, можно перевести болезнь в состояние ремиссии. В том числе и манипуляциями с питанием. Не обязательно это должно быть голодание. Нет доказательств, что голодание имеет преимущество. Сопоставление по степени безопасности тоже не в пользу голодания. У голодания могут быть тяжелые последствия – это факт. Поэтому, медики советуют, перед тем, как отказаться от пищи, взвесить все за и против, сдать анализы и проконсультироваться с врачом.