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Как совершенствуется технологический процесс и какие задачи стоят перед отраслью? Ответил делегат ВНС

17 декабря 2025 19:34
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Уже завтра состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет 18 и 19 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегаты обсудят вопросы социально-экономического развития страны на пятилетку. Определены семь ключевых приоритетов: от национальной демографической безопасности до ускорения технологического развития и цифровой трансформации.

В числе делегатов, представляющих сферу промышленности, и заместитель директора предприятия по выпуску технических и медицинских газов «Крион» – Андрей Миткалев.

Как совершенствуется технологический процесс и какие задачи стоят перед отраслью?

Как совершенствуется технологический процесс и какие задачи стоят перед отраслью? Ответил делегат ВНС-2

Андрей Миткалев, заместитель директора по коммерческим вопросам и идеологической работе ОАО «Крион», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
В сфере производства химической продукции тружусь более восьми лет. Руковожу всеми коммерческими процессами: начиная от продаж и маркетинга до складской и транспортно-распределительной логистики, а также осуществляю руководство над идеологическим блоком предприятия.

Предприятие является уникальным и единственным специализированным предприятием полного технологического цикла по производству технических, медицинских газов, оказанию всевозможных сопутствующих услуг.

Реализован масштабный инвестиционный проект – это создание резервных мощностей по хранению кислорода, в том числе и медицинского. Реализация данного проекта позволила минимизировать для Беларуси всевозможные риски на перспективу.

Подробности в видео.

# Всебелорусское народное собрание

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