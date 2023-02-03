Белоруску обижали из-за лишнего веса, а теперь в школе буллят её дочь. Как они справляются с проблемой?

В отдельной зоне риска будущие мамы. Ожирение может нарушить планы женщин, поскольку снижает способность зачать и выносить ребенка, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Осложнения в течение беременности наблюдаются практически у всех женщин с ожирением, при этом процент кесарева сечения в этой группе составляет 75 %.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

33 % бесплодия связано именно с избыточной массой тела и ожирением. Причем мы можем говорить это не только для женщин, у которых часто развивается синдром поликистозных яичников, это огромная проблема. С другой стороны, это и фактор риска мужского бесплодия.

Ожирение у беременной женщины вредит не только ей, но и будущему ребенку. Существует не один десяток клинических исследований, в которых показано, что избыточные килограммы могут привести к осложнениям беременности, развитию гестационного сахарного диабета, преждевременным родам и выкидышам.

Ольга Арешова-Каменская:

Самая сложная беременность была первая, когда я была максимально в плюсе. Около 20 килограммов я набрала. Она была самая тяжелая, потому что я не понимала, что это за состояние, мне надо было в нем разобраться. В последующие беременности я имела опыт, придерживалась диетического питания, но все равно килограммов 10-15 я набирала. И они, к сожалению, оставались со мной. Алла Шепелькевич:

Сама по себе беременность не стимулирует набор массы тела. Это физиологический процесс. И в норме – 10-12 килограммов, которые достаточно быстро уходят после родов. Если женщина набирает массу тела во время беременности, значит есть другие факторы. Нужно думать, что к этому приводит.

Ольге лишние килограммы не помешали стать мамой целых шесть раз! Однако сказать, что ей легко сейчас, язык не повернется. Женщина с детства была в теле, однако частые беременности поставили окончательную точку на весах. Ольга Арешова-Каменская:

Конечно, и обижали, и насмешки были, но я держалась, не подавала виду. Мальчишкам, конечно, давала отпор. Девчонки, наоборот, хотели со мной дружить, потому что я была уверенная в себе и свой внешности. Это было с детства. Ложечка за маму, ложечка за папу. Корни лишних килограммов нередко в раннем детстве, когда ребенка то и дело пытаются накормить. Бабушки предлагают добавку, мамы спешат поощрить любимое чадо пирожным или чипсами.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Я знаю формы ужасные, где детей привязывали к стулу и насильно кормили. Сломали психику детям, потому что в жертв их обратили. Но родители оправдывают: я же должен покормить, он сутки может не есть. Пустая тарелка становится своего рода пропуском на улицу к друзьям, в то время как отказ от еды вызывает праведный гнев, а порой и вовсе ведет к наказанию. У ребенка не остается выбора, и он покорно пытается впихнуть в себя очередную порцию. Алла Шепелькевич:

Когда у человека есть нарушение пищевого поведения, он кушает не потому, что есть аппетит и нужно получить энергию, а потому что он расстроен, ему нечего делать, он так себя развлекает. Или потому, что это красивая обертка или какой-то запах и так далее. То есть мы получаем пищу совершенно не по физиологическому назначению. Ей же куда-то деваться нужно, и она уходит в жировую ткань.

Ольга Арешова-Каменская:

Я была девочка серьезная, самостоятельная. И глядя на своих сверстников… Мама меня чуть позже отдала в школу, я была 7-летней. Я была визуально больше, крупнее всех. Конечно, у меня был лишний вес. И я для себя придумала такую версию, что маленький и худой – это слабый и несамостоятельный ребенок. О наследственности тоже мало думали, хотя все женщины в роду Оли были в теле. Однако аппетитные формы девушки не мешали ее популярности. Мужчины проявляли интерес, хоть периодически, как и все женщины, Оля сидела на диетах. Порой удавалось сбросить до 15 килограммов. Но все неизбежно возвращалось. Приходилось даже прибегать к помощи разных коучей и диетологов. Ольга Арешова-Каменская:

Имею опыт и знание, что нужно, чтобы быть стройной. К сожалению, не имею возможности и времени соблюдать.

Женщина даже обратилась к эндокринологу, прошла необходимые исследования и сдала анализы. В целом серьезных проблем со здоровьем у Ольги нет, но вот с питьевым режимом настоящая беда. За время беременности из-за постоянных отеков женщина разучилась пить воду. Жажду приноровилась утолять одним глотком. К слову, пресловутые два литра воды в день подходят далеко не всем. От сладостей и сахара Ольга давно отказалась. Никаких ночных зажоров! Все в меру.

Ольга Арешова-Каменская:

Я не перекусываю ночью никогда. Сон для меня дороже всего. Я буду очень голодная, но я буду спать. И я никогда не встаю ночью. Удивляюсь, когда муж это делает, и все время ему высказываю: почему ты ешь и не поправляешься? Мой муж, кстати, атлетического телосложения. Немножко с возрастом покруглел, но достаточно хорошо выглядит. Алла Шепелькевич:

Сама по себе беременность у женщины с ожирением тоже чревата негативными исходами. Доказано и прерывание беременности. Происходит, к сожалению, чаще. Осложненные роды происходят. И самая пугающая ситуация, что количество врожденных уродств также ассоциируется с наличием ожирения у матери. К слову, дочка Ольги в свои 15 знает цену каждому съеденному бургеру. Карине порой тоже достается от одноклассников. Впрочем, на этот счет у нее своя точка зрения.

Карина Арешова-Каменская:

Девочки не должны загоняться по поводу своего веса, своих комплексов. Надо любить себя таким, какой ты есть. Например, у меня сейчас происходит буллинг в школе из-за того, что я имею вес. Но мне самой нравится, что я такая. Помогает маме по дому с младшими детьми, ходит в музыкальную школу, успевает по учебе. Дни Карины расписаны буквально по минутам. Режим, увы, далек от идеала, порой уснуть получается лишь к полуночи. Спорт тоже присутствует. Правда, лишь на уроках физкультуры. Карина Арешова-Каменская:

Могу себя побаловать бургерами, картошкой фри. Это еда, которую любят абсолютно все. Не понимаю людей, которые не любят бургеры.