25% белорусов страдают от ожирения, а самая «толстая» страна не Америка. Вот ещё несколько фактов

В марте 2013 года на одном из докладов Всемирной организации здравоохранения прозвучало сенсационное заявление: ожирение приняло форму эпидемии. Если раньше проблема затрагивала только страны с высоким доходом, то теперь распространилась на регионы со средним и даже низким уровнем жизни. По подсчетам экспертов, каждый год во всем мире около 3 миллионов людей умирают от ожирения, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Эта цифра увеличивается с каждым годом пропорционально росту сантиметров на талии населения.

Алина Рогова, главный врач 26-й поликлиники г. Минска:

Ожирение – это тяжелое хроническое заболевание. Это не просто лишний вес. Как мы иногда представляем, милая, румяная, уютная девушка. На самом деле это глубоко больной человек. Вопреки расхожему мнению, США не самая «тучная» нация в мире. Американцы находятся лишь на 11-м месте, полных среди них 32 %. Статус «самой толстой» страны принадлежит Кувейту – от ожирения страдают 42 % его жителей.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

В Беларуси были два очень важных исследования, выполненные под эгидой экспертов ВОЗ. Называется STEPS. Там было четко показано, что избыточная масса тела в Беларуси встречается у 60 % взрослого населения. 25 % имеют ожирение. А не так давно группа ученых выдвинула и вовсе шокирующую гипотезу. Мол, ожирение может оказаться заразным. Исследователи обнаружили связь между избыточной массой тела и носительством некоторых микроорганизмов. Однако бояться нужно не толстого соседа, а влияния жировых отложений на организм. Развитие самых разных болезней – вопрос времени.

Алина Рогова:

Артериальная гипертензия развивается у 55 % пациентов, которые страдают ожирением. Сердечная недостаточность развивается у 40 %. То есть это цифры, названия заболеваний, которые приводят к инвалидности и смертности. Сокращение продолжительности жизни женщин – 9 лет, а мужчин – 12 лет. Ты то, что ты ешь. Эту аксиому, кажется, все знают назубок. Однако не стоит все грехи списывать лишь на калорийную пищу и вешать ярлыки на фастфуд.

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:

Фастфуд – это на самом деле двоякая формулировка, потому что если мы берем дословный перевод, это быстрая еда. То есть это то, что человек может в данный момент времени съесть и пойти, утолить свой голод. Но фастфуд может быть и полезный, правильный, здоровый. Это необязательно гамбургеры либо выпечка, которая продается. Фраза «хорошего человека должно быть много» стала крылатой. Вот только медики с ней категорически не согласны. Ведь лишний вес паровозом тащит за собой и букет самых разных заболеваний. Последние данные говорят: человек обращается к доктору с ожирением впервые лишь через шесть лет после начала процесса.

Алла Шепелькевич:

В течение месяца-двух плюс пять килограммов. Это уже сигнал задуматься, откуда у меня эти пять килограммов, что в жизни происходит, что я не могу справиться с набором массы тела. Это будет своевременно. Для Беларуси вопрос ожирения нации также стоит ребром. В большинстве своем это представительницы прекрасного пола: около 60 % белорусок имеют лишний вес. А к 60 годам почти у половины из них диагностируется ожирение.