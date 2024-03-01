Дочка заболела сахарным диабетом. Белорусская семья создала центр помощи детям с таким диагнозом

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. У Арины сахарный диабет 1-го типа. Что же это такое? Это грозное, но уже ставшее привычным заболевание.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

Это синдром хронической гипогликемии, у человека постоянно высокий сахар. Есть четыре типа диабета. В более популярном отношении важно говорить о диабете 2-го типа, который составляет 95 % в любой стране. Это люди старше 45-50 лет, в основном полные. Это метаболическое заболевание. Это заболевание современного образа жизни. Следует учесть, что сахарный диабет 1-го и 2-го типов кардинально различаются между собой, хотя и носят одинаковое название. Алла Шепелькевич:

Чаще развивается у молодых людей, заболевание аутоиммунной природы, часто связано с инфекционными процессами. Бета-клетки, которые вырабатывают инсулин, полностью уничтожаются, нет инсулина, а сахар высокий. Развивается диабет 1-го типа. Именно так произошло у Арины, триггером заболевания стал коронавирус. Ребенок был вялым, постоянно хотел пить. Родители признаются, списывали все на ОРВИ. Однако бабушка (педиатр с большим стажем) заявила: «Скорую, срочно!» В больнице девочке сообщили, что у нее сахарный диабет. Сегодня родители заботятся не только о своей дочери, но и помогают другим детям с таким же диагнозом.

Захар Дудинский, директор Центра «Социальные коммуникации и взаимопомощь диабетиков "ДиаЛюди"», папа Арины:

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