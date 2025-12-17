Могилёвский «Машека» в домашнем матче SEHA-лиги уступил «Чеховским медведям»

Могилевский «Машека» на домашней площадке в рамках предварительного этапа SEHA-лиги принимал российский клуб «Чеховские медведи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболисты белорусской команды первую половину стартового тайма провели с соперником на равных. Затем «Чеховские медведи» активизировались и ушли в отрыв. Первый тайм выиграли гости – 24:19. Вторую половину встречи хозяева начали активно и сократили отставание до двух мячей. Но команда Владимира Максимова свое не упустила и одержала победу над «Машекой» со счетом 44:39.