В банке лимонада 12 чайных ложек сахара! Сколько сладкого можно потреблять в день?

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

Норма потребления – 5-6 чайных ложек сахара в день. Причем не так, что мы с вами насыпаем и считаем, нет. Сахар содержится не только в сахарнице. Это и разные булочки, мясные изделия, колбасы. Общее потребление – 5-6 чайных ложек сахара в день. Если мы возьмем бутылку 0,5 любого лимонада, то там содержится 12 чайных ложек сахара.