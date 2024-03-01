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В банке лимонада 12 чайных ложек сахара! Сколько сладкого можно потреблять в день?

01 марта 2024 16:06
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Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

В банке лимонада 12 чайных ложек сахара! Сколько сладкого можно потреблять в день?-1

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:
Норма потребления – 5-6 чайных ложек сахара в день. Причем не так, что мы с вами насыпаем и считаем, нет. Сахар содержится не только в сахарнице. Это и разные булочки, мясные изделия, колбасы. Общее потребление – 5-6 чайных ложек сахара в день. Если мы возьмем бутылку 0,5 любого лимонада, то там содержится 12 чайных ложек сахара.

Почему во время стресса хочется сладенького? Объяснил врач – подробности здесь.

# Продукты питания # общество # Алла Шепелькевич

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