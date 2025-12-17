Авдонин объяснил, почему идеи нацизма и фашизма воскресают в Европе

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Почему идеи нацизма и фашизма сейчас так активно будоражатся, воскресают на территории Европы? Да потому что сильнейший финансово-экономический кризис. Людей выбрасывают на улицу. Представьте, тот же Volkswagen сколько собрался сократить людей? 35 тысяч, по-моему, вообще в автопроме планируется. Представьте, эти люди когда-то имели работу, имели дом, кредиты, машины, чувствовали себя средним классом. И в одночасье оказываются на улице. Какое у них желание? Конечно же, выйти на улицу и начать протестовать, требовать защиту своих прав, требовать мира с Россией, а не войны. Но это, конечно, не устраивает политические элиты. И для того, чтобы подавить их, разогнать, уничтожить, насадить страх, необходимы как раз эти нацистские подразделения, фашистские подразделения.

Читайте также:

Авдонин о ВНС: основная задача – через пять лет белорус должен стать богаче

Авдонин о важности ВНС: в Беларуси сосредоточены интересы ключевых центров силы

Авдонин: ВНС определяет будущее не только Беларуси, а именно всего региона Восточной Европы