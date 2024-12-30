Почему мы боимся оставлять еду на тарелке? Учёные рассказали о синдроме блокадника

О том, что самое страшное испытание – испытание голодом, совсем не понаслышке знают советские люди. 8 сентября 1941 года отмечено в истории Великой Отечественной войны как особо трагическая дата – в этот день началась блокада Ленинграда, которая длилась 871 день. За это время от голода в осажденном городе погибло более 630 тысяч человек, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. А черный хлеб, выдаваемый на вес по карточкам – те самые 125 блокадных грамм – стали символом стойкости и мужества.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии ИПКиПКЗ ЮГМУ, доктор медицинских наук:

В прошлом веке были такие спорные эксперименты, когда на людях изучали, как долго наш организм может существовать без еды. Оказалось, от двух до трех месяцев. Причем если это здоровый человек и он потребляет достаточное количество воды. Если же этот человек болен, то абсолютно все понимают, что, то заболевание, которое есть, оно скорее всего будет прогрессировать и приводить к печальному исходу.

Юрий Мараховский, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии ИПКиПКЗ БГМУ, профессор:

Само голодание в качестве нежелательных эффектов содержит в себе развитие депрессии. Потому что мозг реагирует на голодание. Причем реакция мозга может быть разная, в зависимости от того, как настроены рецепторы воспринимать голодание. У одних это вызывает агрессивность, у других вызывает депрессивное состояние.

Сегодня, спустя десятилетия, многие также боятся голода, никогда не оставляют еду на тарелке и доедают за детьми, потому что выбрасывать не положено. Страх остаться без продуктов питания психологи так и назвали – синдром блокадника или эхо голодной зимы.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Человек выжил, пережил очень большую травму. В этой травме такая угроза его жизни. Возможно, что-то связанное с едой теперь как стратегия к выживанию у него. Он там будет запасы на «черный день» делать, вероятно, будет очень реагировать на то, как люди недоедают или реагировать на то, что люди отказываются от еды. Не обязательно он будет хотеть поправиться и быть толстым, чтобы в следующий раз, не дай Бог, при блокаде долго жить на этих запасах. Тема еды будет для него более значимая, более чувствительная эмоционально. Он будет более раним, вспоминать, говорить, реагировать. Для него такими триггерами будут другие рассказы о еде.

Расстройства пищевого поведения сегодня затрагивают почти каждого десятого на планете. Проблемы с питанием, как правило, возникают на фоне стресса. И у этого процесса есть абсолютно физиологические принципы. Сигнал тревоги поступает в головной мозг, откуда передается надпочечникам и другим железам внутренней секреции. Ответом на стресс становится выброс гормонов, эффекты которых определяют дальнейшие изменения: звериный голод или полный отказ от пищи.