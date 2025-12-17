Авдонин о важности ВНС: в Беларуси сосредоточены интересы ключевых центров силы

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Почему это важно? Потому что мы прекрасно понимаем, что Беларусь находится на границе так называемого Глобального Запада и Глобального Востока, некоторые называют Глобальный Юг, но именно здесь исторически и сейчас геополитически, финансово, экономически сосредоточены интересы ключевых центров силы, по-другому можно сказать, крупнейших корпораций и банков.

Почему мы рассматриваем на Всебелорусском народном собрании именно экономику? Потому что мы, безусловно, нашим зрителям, слушателям должны еще раз подчеркнуть основы диалектики. В основе диалектики как сказано? Базисом развития общества является экономика. Все остальные формы общественного сознания, то есть это и политическая система, это и искусство, культура, мораль, этика, идеология, религия, они определяются как раз экономикой. То, как выстроена экономика, на кого она ориентирована. И мы знаем, что наша экономика ориентирована как раз на нашего человека, на нашего гражданина.

Мы не раз в передаче обсуждали, что так называемый коэффициент Джини, или коэффициент равномерного распределения добавочной стоимости, у нас самый низкий. Мы входим в первую тройку стран во всем мире. Только вдумайтесь в это. Какое большое количество стран, и мы занимаем третье место. У нас коэффициент составляет в районе 0,241.

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