Новогодний бал для талантливой молодежи прошёл в Могилёве

Красивая традиция, которая объединяет талантливую молодежь. В Могилеве в рамках марафона «Наши дети» прошел бал, участие в котором приняли полсотни студентов и учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие давно стало традиционным и долгожданным итогом уходящего года для самых ярких, талантливых и целеустремленных молодых людей.

Победители олимпиад, волонтеры, лидеры молодежных инициатив. Ребята, для которых успех – результат упорной работы. А приглашение на бал – это признание. Признание того, что труд и настойчивость не остались незамеченными.

Людмила Здорикова, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома:

Восхищение, что у нас такая замечательная молодежь. Она талантливая, одухотворенная, она готова творить, все свои возможности воплощать в жизнь, она не боится, она экспериментирует, идет вперед. Уверена, что с такой молодежью у нас замечательное будущее.

В течение года ребята с усердием готовятся к празднику, оттачивают «па» и продумывают образы. Девушки в нежных нарядах и парни во фраках, в бальной карте – восемь классических танцев от вальса до мазурки.