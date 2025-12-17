Новогодний бал для талантливой молодежи прошёл в Могилёве
Красивая традиция, которая объединяет талантливую молодежь. В Могилеве в рамках марафона «Наши дети» прошел бал, участие в котором приняли полсотни студентов и учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие давно стало традиционным и долгожданным итогом уходящего года для самых ярких, талантливых и целеустремленных молодых людей.
Победители олимпиад, волонтеры, лидеры молодежных инициатив. Ребята, для которых успех – результат упорной работы. А приглашение на бал – это признание. Признание того, что труд и настойчивость не остались незамеченными.
Людмила Здорикова, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома:
Восхищение, что у нас такая замечательная молодежь. Она талантливая, одухотворенная, она готова творить, все свои возможности воплощать в жизнь, она не боится, она экспериментирует, идет вперед. Уверена, что с такой молодежью у нас замечательное будущее.
В течение года ребята с усердием готовятся к празднику, оттачивают «па» и продумывают образы. Девушки в нежных нарядах и парни во фраках, в бальной карте – восемь классических танцев от вальса до мазурки.
Ксения Бычкова, студентка Белорусской-Российского университета:
После длительных репетиций, длительного времени ожидания этого дня самое главное сейчас – расслабиться и получить удовольствие. Потому что мы уже все знаем, осталось только насладиться этим днем.
Сергей Гусар, студент Могилевского института МВД Беларуси:
Прибыли из Могилевского института МВД Беларуси, являемся курсантами третьего курса. Для нас это честь – присутствовать на такого рода мероприятии, в таком новогоднем месте, дарящим радость, восторг и атмосферу праздника.
Когда отзвучали последние аккорды классической музыки, зал взорвался современными ритмами. Праздничный вечер продолжила зажигательная дискотека. Все участники бала получили подарки.