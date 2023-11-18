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Кто подвержен гипотиреозу и как предупредить болезнь? Разобрались со специалистами

18 ноября 2023 12:24
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В Беларуси увеличилось количество заболеваний гипотиреозом. У взрослых в 13 раз, у детей в 20 раз. Гипотиреоз – это когда снижаются функции щитовидной железы и уменьшается количество вырабатываемых ею гормонов. Это заболевание из всех эндокринных проблем самое популярное.

Вместе со специалистами разбираемся, кому следует быть особо бдительными и почему опасны поцарапанные тефлоновые покрытия.

Кто подвержен гипотиреозу и как предупредить болезнь? Разобрались со специалистами-1

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук, председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм»:
Прежде всего, нужно оценить факторы риска. Такой аутоиммунный гипотиреоз чаще встречается у женщин старше 50 лет. То есть если вы женщина и старше 50-ти, есть смысл задуматься об этих рисках. Второе – если в семье есть какие-то аутоиммунные заболевания или заболевания щитовидной железы.

Кто подвержен гипотиреозу и как предупредить болезнь? Разобрались со специалистами-4

Кроме того, если вы заметили, что в последнее время появились слабость, усталость, непереносимость холода, сухость кожи и выпадение волос, то это повод не для паники, а для визита к врачу.

Как диагностируют заболевание и почему не стоит бояться его лечения? Смотрите в видео.

# Заболевание щитовидной железы # общество # Диана Лещенко # Алла Шепелькевич # Фотофакт

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