Кто подвержен гипотиреозу и как предупредить болезнь? Разобрались со специалистами

В Беларуси увеличилось количество заболеваний гипотиреозом. У взрослых в 13 раз, у детей в 20 раз. Гипотиреоз – это когда снижаются функции щитовидной железы и уменьшается количество вырабатываемых ею гормонов. Это заболевание из всех эндокринных проблем самое популярное. Вместе со специалистами разбираемся, кому следует быть особо бдительными и почему опасны поцарапанные тефлоновые покрытия.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук, председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм»:

Прежде всего, нужно оценить факторы риска. Такой аутоиммунный гипотиреоз чаще встречается у женщин старше 50 лет. То есть если вы женщина и старше 50-ти, есть смысл задуматься об этих рисках. Второе – если в семье есть какие-то аутоиммунные заболевания или заболевания щитовидной железы.