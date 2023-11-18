Кто подвержен гипотиреозу и как предупредить болезнь? Разобрались со специалистами
В Беларуси увеличилось количество заболеваний гипотиреозом. У взрослых в 13 раз, у детей в 20 раз. Гипотиреоз – это когда снижаются функции щитовидной железы и уменьшается количество вырабатываемых ею гормонов. Это заболевание из всех эндокринных проблем самое популярное.
Вместе со специалистами разбираемся, кому следует быть особо бдительными и почему опасны поцарапанные тефлоновые покрытия.
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук, председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм»:
Прежде всего, нужно оценить факторы риска. Такой аутоиммунный гипотиреоз чаще встречается у женщин старше 50 лет. То есть если вы женщина и старше 50-ти, есть смысл задуматься об этих рисках. Второе – если в семье есть какие-то аутоиммунные заболевания или заболевания щитовидной железы.
Кроме того, если вы заметили, что в последнее время появились слабость, усталость, непереносимость холода, сухость кожи и выпадение волос, то это повод не для паники, а для визита к врачу.
Как диагностируют заболевание и почему не стоит бояться его лечения? Смотрите в видео.