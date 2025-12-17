Авдонин о ВНС: основная задача – через пять лет белорус должен стать богаче

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Возвращаясь к Всебелорусскому народному собранию и обсуждению социально-экономической программы развития Беларуси на ближайшие пять лет, во всем этом мракобесии, который творится в мире, мы сохраняем самую главную идею. Еще раз подчеркнем, главная идея только одна. На первое место ставится наш гражданин и повышение уровня его благосостояния. Через пять лет основная задача – белорус должен стать богаче.

Несмотря на то, что творится во всем мире, особенно в нашем регионе, на желание некоторых товарищей ввергнуть нас в некое противостояние, некую войну, катаклизм сделать здесь, на территории Восточной Европы, мы в четверг, в пятницу будем рассматривать эту программу и обсуждать то, как мы все вместе будем ее реализовывать.

Здесь самое важное – подчеркнуть, что, с одной стороны, на Президенте огромнейшая ответственность за то, чтобы провести нашу страну ближайшие пять лет через мир и порядок и обеспечить высокие темпы экономического роста. Но с другой стороны, мы это должны подчеркнуть, сделать это в одиночку нельзя. Это задача всего белорусского общества, задача каждого белоруса.

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