Каждый пятый человек в Африке страдает от голода. Учёные рассказали о последствиях

Каждый день на Земле более 700 миллионов человек страдают от голода. Это каждый 11-й на планете и каждый 5-й в Африке. Пока вы смотрите эти кадры, 30 миллионов детей в мире смотрят в глаза голодной смерти. Африка – беднейший в мире регион. Войны, голод, эпидемии давно превратили будни местных жителей в гонку на выживание. Каждые три секунды на этом континенте от голода умирает ребенок, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Юрий Мараховский, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии ИПКиПКЗ БГМУ, профессор: Е сть страны, где голод представляет из себя существенную проблему. Почему? Потому что вслед за голодом возникает недостаточное поступление питательных веществ, необходимых для поддержания обмена веществ в организме на должном уровне. В зависимости от того, насколько он длителен, возникает либо острая недостаточность питательных веществ, либо хроническая недостаточность.

И пока целый континент лишен самого базового: воды и пищи, в других странах гигантские супермаркеты ломятся от продуктов. Порции на тарелках становятся все больше, а талии – все шире.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии ИПКиПКЗ ЮГМУ, доктор медицинских наук:

В нашем сообществе голод сам по себе отсутствует. Мы живем в мире переизбытка продуктов – это проблема, которая привела к ожирению, и сейчас люди искусственно создают голод вместо того, чтобы просто рационализировать образ жизни, когда-то остановиться в том, что кушают постоянно. И наконец-то испытать это чувство голода и аппетита.

Экологи бьют тревогу: ежегодно миллионы тонн продуктов отправляются на свалки. Мы живем в мире, где избыток и недостаток пищи идут рука об руку, создавая чудовищный контраст.