Прямой эфир

Каждый пятый человек в Африке страдает от голода. Учёные рассказали о последствиях

30 декабря 2024 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый день на Земле более 700 миллионов человек страдают от голода. Это каждый 11-й на планете и каждый 5-й в Африке. Пока вы смотрите эти кадры, 30 миллионов детей в мире смотрят в глаза голодной смерти. Африка – беднейший в мире регион. Войны, голод, эпидемии давно превратили будни местных жителей в гонку на выживание. Каждые три секунды на этом континенте от голода умирает ребенок, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Каждый пятый человек в Африке страдает от голода. Учёные рассказали о последствиях-2

Юрий Мараховский, заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии ИПКиПКЗ БГМУ, профессор:
Есть страны, где голод представляет из себя существенную проблему. Почему? Потому что вслед за голодом возникает недостаточное поступление питательных веществ, необходимых для поддержания обмена веществ в организме на должном уровне. В зависимости от того, насколько он длителен, возникает либо острая недостаточность питательных веществ, либо хроническая недостаточность.

Каждый пятый человек в Африке страдает от голода. Учёные рассказали о последствиях-4

И пока целый континент лишен самого базового: воды и пищи, в других странах гигантские супермаркеты ломятся от продуктов. Порции на тарелках становятся все больше, а талии – все шире. 

Каждый пятый человек в Африке страдает от голода. Учёные рассказали о последствиях-6

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии ИПКиПКЗ ЮГМУ, доктор медицинских наук:
В нашем сообществе голод сам по себе отсутствует. Мы живем в мире переизбытка продуктов – это проблема, которая привела к ожирению, и сейчас люди искусственно создают голод вместо того, чтобы просто рационализировать образ жизни, когда-то остановиться в том, что кушают постоянно. И наконец-то испытать это чувство голода и аппетита.

Экологи бьют тревогу: ежегодно миллионы тонн продуктов отправляются на свалки. Мы живем в мире, где избыток и недостаток пищи идут рука об руку, создавая чудовищный контраст. 

Каждый пятый человек в Африке страдает от голода. Учёные рассказали о последствиях-8

Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:
На каждого жителя Республики Беларусь приходится порядка 250 кг отходов коммунальных в год. Из этих 250 килограмм 30-40 % составляют именно испорченные продукты питания. Статистика по миру ужасающая. В мире образуется до 1 миллиарда 300 миллионов тонн отходов просроченных продуктов питания в год. Вдумайтесь в эту цифру. 

Подробности в видео.

# Алла Шепелькевич # Алексей Вододохов # Продукты питания

Другие новости рубрики

Все новости
Собрала уже около 900 экземпляров. Внучка писателя Ивана Шамякина показала коллекцию новогодних открыток
30 декабря 2024 09:49

Собрала уже около 900 экземпляров. Внучка писателя Ивана Шамякина показала коллекцию новогодних открыток

Готовимся к Новому году без стресса. Многодетная мама поделилась секретами планирования праздников
30 декабря 2024 09:22

Готовимся к Новому году без стресса. Многодетная мама поделилась секретами планирования праздников

Новогодние гуляния совсем скоро! Напоминаем правила поведения в местах массовых мероприятий
30 декабря 2024 08:51

Новогодние гуляния совсем скоро! Напоминаем правила поведения в местах массовых мероприятий