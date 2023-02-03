Не бегите в тренажёрку сломя голову! Как правильно избавляться от лишнего веса?

Ковид и постепенный переход многих компаний на удаленную работу вбили последний гвоздь: активность людей свелась к минимуму. И без того плачевная ситуация с сидячим образом жизни усугубилась, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

В 2020 году эта проблема чрезвычайно актуализировалась во всем мире с учетом большего закрытого образа жизни. Ожирение является фактором риска смертности людей с ковидом. В четыре раза смертность выше у пациентов с ожирением по причине ковида. В вечной гонке за карьерой, деньгами и впечатлениями мы все чаще закрываем глаза на то, что лежит у нас на тарелке. Ароматный круассан из булочной за углом и кофе на завтрак, сочный бургер на обед, пицца на ужин. А между тем даже фастфуд может быть полезным, если правильно его приготовить.

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:

Не нужно категорично думать, что это плохо для человека. Но в целом, так как все привыкли думать, что это «мусорная еда», лучше ограничить, но все можно сбалансировать, подобрать, переготовить именно под себя. Если мы возьмем цельнозерновую булку, нерафинированный углевод, если мы возьмем котлету, приготовленную дома, добавим туда овощей либо соус, который приготовили дома, либо без соуса, туда, как правило, сыр входит. Это будет плюс-минус перекус про здоровье. Противостоять эндокринной патологии очень сложно. Избавиться же от досадных килограммов, связанных с перееданием, намного проще. Но порой без помощи психолога не обойтись.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Очень важна мотивация, ради чего я делаю. Такая установка, как я худею ради мужчины, купальника и так далее, скорее всего, не сработает, потому что это ради другого объекта. Когда этот объект станет каким-то незначительным, я обиделась на того же мужа, я побежала и быстренько тортик в месть ему навернула на свое счастье. Невероятно, но факт. У людей, которые страдают от ожирения, домашние животные тоже имеют избыточный вес. Причина такого явления – навязывание своего типа пищевого поведения питомцу. Вот только вряд ли они составят вам компанию в тренажерном зале. Силовые нагрузки должны дополнять диету. Только в таком случае можно добиться красивого тела.

Виктория Вавулова-Соромотина, фитнес-тренер:

Главный принцип похудения – расход энергии должен превышать ее потребление. То есть меньше кушать и больше двигаться. При этом не стоит отдавать предпочтение только фитнесу, а гантели откладывать в дальний угол. Силовые нагрузки дают красивые формы, аэробные нагрузки – хорошее настроение, здоровое сердце и сильные мышцы. Виктория Вавулова-Соромотина:

Лично я советую не меньше трех раз в неделю посещать зал, совмещать как аэробную нагрузку, так и силовую.

Однако не стоит бежать в тренажерный зал сломя голову. Силовые могут только подлить масла в огонь. Виктория Вавулова-Соромотина:

Тренировки должны быть короткими, по 20 минут. Нельзя прыгать, приседать, потому что это наши суставы. Может привести к нехорошим последствиям. И, конечно же, только питание. Пересмотреть питание – первое, с чего нужно начать. С питания.

И, разумеется, больше двигаться! Согласно результатам одного из исследований, женщины с ожирением, которые ходили по часу три раза в неделю в течение 12 недель, в среднем уменьшили объем талии на три сантиметра! Но людям с лишним весом нужно относиться с осторожностью даже к таким минимальным нагрузкам и заниматься ходьбой только под контролем врача. И вовсе необязательно проходить в день пресловутые 10 тысяч шагов.

Алина Рогова, главный врач 26-й поликлиники г. Минска:

Иногда становится вопрос, что я не могу сбросить вес, потому что я не могу ходить. Не ходите. За час ходьбы 200-300 килокалорий в спокойном ритме человек потеряет. Неважно, какую нагрузку вы делаете. Есть комплексы упражнений лежа, на кровати, дома. Открыли форточку, положили коврик. Что до питания, то вопреки разным стереотипам, ставить крест на соли нельзя, равно как и на сахаре. ВОЗ рекомендует 25-50 граммов сахара в сутки. Это норма для обычного человека.