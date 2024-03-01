Эти страшные болезни возникают от избыточного потребления сахара. Медики рассказали, как сохранить здоровье

Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Алкоголь или сахар? Для сердца сахар страшнее. С точки зрения именно последствий для инфаркта. Самые большие проблемы с сахаром – это маленькие сосуды, это микроциркуляторное наше русло, начиная от наших кончиков пальцев, которые со временем теряются у людей, если они не контролируют уровень сахара, заканчивая глазами. И самое страшное, наверное, – это почки. Потому что поражение сосудов мелких почек приводит к тому, что люди теряют почки, вынуждены ходить на аппараты искусственной почки. Если не происходит пересадка, в Беларуси прекрасные трансплантологи, они это делают, тем не менее люди годами живут и дожидаются, пока до них дойдет донор и пройдет операция. Поэтому это глаза, микроциркуляторное русло в наших конечностях и почки. Может быть, почки в этом смысле самое страшное, потому что без почек жить очень тяжело. Даже без пальцев можно и слепым можно, но когда отказывают почки, то это либо гемодиализ, либо пересадка, либо смерть.

Еще одно незаметно развивающееся заболевание, бич современного человека – жировая болезнь печени. Болезнь, которая может перейти в цирроз, даже вопреки устоявшемуся мнению о совершенно непьющих людях. Алексей Александров:

Алкогольный гепатоз, или жировой гепатоз – это две одинаковые беды. Печень у человека выросла от того, что он ел много сладкого, которое превратилось в жир, или она у него выросла за счет гибели клеток печени от алкоголя. И там, и там клетки гибнут. И там, и там печень начинает работать хуже. Сейчас я бы, скорее, говорил о том, что проблема избыточного веса и условно жирной печени большая, чем проблема избыточного потребления алкоголя. Специалисты утверждают, что даже соль не так вредна для тех же гипертоников, как сахар.