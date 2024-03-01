Эти страшные болезни возникают от избыточного потребления сахара. Медики рассказали, как сохранить здоровье
Стресс, некомфортная обстановка, большие физические и мыслительные нагрузки. Рука сама тянется к тортику. Сладкое доставляет удовольствие, успокаивает нервы и хоть ненадолго, но дает ощущение детства, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Алкоголь или сахар? Для сердца сахар страшнее. С точки зрения именно последствий для инфаркта. Самые большие проблемы с сахаром – это маленькие сосуды, это микроциркуляторное наше русло, начиная от наших кончиков пальцев, которые со временем теряются у людей, если они не контролируют уровень сахара, заканчивая глазами.
И самое страшное, наверное, – это почки. Потому что поражение сосудов мелких почек приводит к тому, что люди теряют почки, вынуждены ходить на аппараты искусственной почки. Если не происходит пересадка, в Беларуси прекрасные трансплантологи, они это делают, тем не менее люди годами живут и дожидаются, пока до них дойдет донор и пройдет операция. Поэтому это глаза, микроциркуляторное русло в наших конечностях и почки. Может быть, почки в этом смысле самое страшное, потому что без почек жить очень тяжело. Даже без пальцев можно и слепым можно, но когда отказывают почки, то это либо гемодиализ, либо пересадка, либо смерть.
Еще одно незаметно развивающееся заболевание, бич современного человека – жировая болезнь печени. Болезнь, которая может перейти в цирроз, даже вопреки устоявшемуся мнению о совершенно непьющих людях.
Алексей Александров:
Алкогольный гепатоз, или жировой гепатоз – это две одинаковые беды. Печень у человека выросла от того, что он ел много сладкого, которое превратилось в жир, или она у него выросла за счет гибели клеток печени от алкоголя. И там, и там клетки гибнут. И там, и там печень начинает работать хуже. Сейчас я бы, скорее, говорил о том, что проблема избыточного веса и условно жирной печени большая, чем проблема избыточного потребления алкоголя.
Специалисты утверждают, что даже соль не так вредна для тех же гипертоников, как сахар.
Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:
Сахар в избыточных количествах – это очень вредный фактор риска всех неинфекционных заболеваний и, естественно, ведет к повышению риска смертности. Перечисляем: сердечно-сосудистые, основная причина смертности в мире на сегодняшний день. Очень многие виды рака – это тоже очень грозный момент, онкологи-эксперты сейчас очень активно об этом говорят. Безусловно, это сахарный диабет.
Добавим сюда кариес. А женщинам и вовсе лучше выбросить из дома сахарницу. И красоты не добавляет, и влияет на возникновение различных заболеваний органов репродуктивной системы.
Сколько килограммов сахара в год потребляет человек? Ответ вас шокирует – подробности здесь.