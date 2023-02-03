«Тело идёт вслед за психикой». Почему основные причины ожирения кроются в голове?

Многие до последнего отказываются принять тот факт, что складки на теле – причина собственной лени и нежелания работать над собой. И чаще всего кивают на гормоны. Однако избыточный вес, связанный с гормональными заболеваниями, диагностируется только в 20 % случаев, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:

Естественно, мы работаем в комплексе, потому что одной диетологии здесь мало. Если мы рассматриваем с точки зрения психологии, психотерапии, конечно, человек может следовать четко моим рекомендациям, но когда он закончит со мной терапию, он не будет понимать, для чего он это делал, все равно будет в себе держать тягу, поощрение, как некоторые люди после тяжелого трудового дня приходят и устраивают себе чаек с конфеткой, поощряют себя за то, что они сделали хорошую работу, прошли продуктивный день. Сбрасывать со счетов особенности питания, физическую активность, социальные факторы, режим труда и отдыха тоже не стоит. Но биологические и социальные факторы виноваты лишь в 20 % случаев ожирения. Главная причина – в нашей голове!

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Большинство проблем в жизни человека – с того, как он думает и как строит жизнь. Но точно то, что тело идет вслед за психикой. То есть на что человек настроен психологически, то тело нам и предъявит. Глядя на человека внешне, уже много можно сказать про его образ жизни, образ мышления, про его увлечения, приоритеты и так далее. Это очевидно.

Алла Шепелькевич, профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета:

Именно психологические факторы занимают 80 % в генезе, в развитии ожирения. С этим связано и большинство ошибок, которые допускает и сам человек, когда он думает о проблеме ожирения. Естественно, медицинская помощь когда оказывается. Когда мы понимаем, что 80 % – это психологические факторы риска, а что это такое? Это то пищевое поведение, которое у человека происходит. Когда, как мы кушаем, насколько это естественно, просто, легко, насколько это для нас повторяемо, потому что мы делаем регулярно только то, что нам нравится.

Несмотря на то что обмен веществ замедляется лишь к 60 годам, избыточная масса тела и ожирение могут проявиться в любом возрасте. В редких случаях это может быть следствием другого заболевания. Чаще причина кроется в нарушении образа жизни. Алина Рогова:

К сожалению, у нас проблема в том, что мы не всегда оцениваем влияние ожирения, избыточного веса на свой организм. Мы не хотим упорно признавать существование хронического заболевания, которое тянет за собой все остальные проблемы. У нас ожирение редко ставится первым диагнозом. Обычно идет сердечная недостаточность, стенокардия, артериальная гипертензия, что угодно, только не ожирение. А, к сожалению, в большинстве случаев как раз наоборот.

Виктория Вавулова-Соромотина, фитнес-тренер:

Можно сбросить лишний вес без физических упражнений, но все зависит от того, какая цель у человека стоит, если человек хочет видеть себя упругим, красивым, с хорошей кожей без целлюлита, с эластичными мышцами, здоровым. Они несут в нашей жизни правильную функцию, чтобы не просто лежать на диване. Это все зависит от цели человека. Можно, конечно же, но это будет некрасиво. Без силовых упражнений это будет некрасиво. Некоторые, впрочем, могут похвастаться тем, что лишние калории им не страшны. Однако процент таких людей ничтожно мал. Да и в такой всеядности тоже есть свой подвох. Екатерина Давыдова:

На самом деле, когда мы себя не ограничиваем в фастфуде, каких-то сладостях, десертах, выпечке и мы не поправляемся, это первый звоночек того, как организм усваивает. Он может не усваивать эту «грязную, мусорную» еду. Но ровно так же он не усваивает и полезную, правильную еду, витамины, минералы, макро-, микронутриенты, которые необходимы для хорошего функционирования организма. Есть все что угодно и не поправляться – большая ошибка.

Немалую роль сыграл и сидячий образ жизни. Нашим предкам приходилось много двигаться, чтобы прокормить себя. Плюс нарушились биоритмы. Работать ночью для многих не проблема. Сбивается сон, завтрак многие и вовсе игнорируют, перебиваясь на ходу кофе, а то и вовсе энергетиками. Алла Шепелькевич:

Это очень большая проблема – сказать о том, что мы повышаем качество жизни. То есть мы ее трансформируем, и далеко не в физиологическую сторону, поэтому цена вопроса – это заболевания неинфекционные. И факторы риска, и то же ожирение – это результат изменения образа жизни.

Наличие автомобиля – еще один из факторов ожирения. Конечно, это вовсе не значит, что все водители страдают лишним весом. Однако авто способствует развитию гиподинамии и накоплению жировых масс. Он сокращает физическую активность человека, которая в идеале должна занимать не меньше получаса каждый день. Главное, не отмахиваться от проблемы и не пропустить первые звоночки. Алина Рогова:

Основными симптомами ожирения можно назвать появление одышки, человек не может переносить минимальную нагрузку. Это появление болей в области сердца, появление нарушения ритма. При появлении дополнительных структур, жира нарушается проводящая система сердца. Выяснилось, что люди, которые домашнему питанию предпочитают завтрак или обед в кафе, имеют больше шансов заработать ожирение. Как и те, кто недосыпает. Даже если вы правильно питаетесь и знаете все о калориях, но недостаточно спите, вы можете набрать до килограмма в неделю.