Авдонин: ВНС определяет будущее не только Беларуси, а именно всего региона Восточной Европы

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Завтрашнее мероприятие крайне важное для всего белорусского народа и в принципе для стран Восточной Европы, потому что, как бы кто нас ни критиковал, как бы ни пытались нашу повестку не тиражировать, но к этому мероприятию приковано очень большое внимание со стороны и Польши, и стран Балтии, и Украины. Почему? Потому что прекрасно понимают, что Беларусь в настоящее время задает вектор развития в принципе Восточной Европы. Всебелорусское народное собрание носит крайне важный аспект, определяет будущее не только для нашей страны, а именно для всего региона Восточной Европы и других в том числе стран, мощнейших интеграционных объединений на постсоветском пространстве, в Евразии и в принципе на территории, можно сказать, от Европы до Азиатско-Тихоокеанского региона.

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