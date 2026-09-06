Новости по тегу #Алексей Часнойть

Ставка в учреждении – на отечественные технологии и максимальное сокращение времени пребывания в стационаре.
«Рецепт жизни любого человека на своем месте, наверное, должен заключаться в одном: если ты чем-то занимаешься, то ты должен стараться делать это дело лучше всех».
«Мы переходим к такому мультидисциплинарному подходу, когда мы из других специальностей что-то пытаемся привнести в свою специальность».
«Шикарнейшие дороги позволяют нам на современных реанимобилях пациентов быстро доставлять».
«Быстрее раны заживали с использованием этого метода».
«Когда ты знакомишься с данными по летальности ожоговых пациентов и по тем методам и методикам, которые мы применяем, с какими-то западноевропейскими странами, то мы в последнее время ничем им не уступаем».
Он наложил на весь персонал нашего ожогового центра особый отпечаток о том, что маленький человек спас своего брата, и мы должны были на максимум сработать и, конечно же, спасти.
Это те, которые работают в ожоговых отделениях по всей стране.
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