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Новости по тегу #Алексей Часнойть

До 700 операций по замене суставов в год выполняют в 11-й городской клинической больнице Минска
06 сентября 2026 13:37

До 700 операций по замене суставов в год выполняют в 11-й городской клинической больнице Минска

Почему комбустиология – сложнейшая специальность в медицинском мире? Большой разговор с Алексеем Часнойтем
13 апреля 2025 07:52

Почему комбустиология – сложнейшая специальность в медицинском мире? Большой разговор с Алексеем Часнойтем

Уникальный гидрохирургический скальпель – вот какими новыми технологиями пользуются белорусские врачи
13 апреля 2025 07:41

Уникальный гидрохирургический скальпель – вот какими новыми технологиями пользуются белорусские врачи

«Бывают случаи, когда используем вертолёты» – врач об экстренной доставке пациентов в Минск
13 апреля 2025 07:38

«Бывают случаи, когда используем вертолёты» – врач об экстренной доставке пациентов в Минск

Белорусские учёные пробовали выращивать человеческую кожу. Вот как эти разработки помогли медикам
13 апреля 2025 07:34

Белорусские учёные пробовали выращивать человеческую кожу. Вот как эти разработки помогли медикам

Часнойть: несмотря на санкции, обновили оборудование, купили специальные ожоговые кровати
13 апреля 2025 07:29

Часнойть: несмотря на санкции, обновили оборудование, купили специальные ожоговые кровати

Перелили 50 литров крови, никто не давал гарантию – Часнойть вспомнил, как спасали Рому Когодовского
13 апреля 2025 07:24

Перелили 50 литров крови, никто не давал гарантию – Часнойть вспомнил, как спасали Рому Когодовского

Алексей Часнойть рассказал, сколько всего комбустиологов в Беларуси
13 апреля 2025 07:18

Алексей Часнойть рассказал, сколько всего комбустиологов в Беларуси

Мешают ли санкции нашей медицине и о работе главврача – Алексей Часнойть в «Рецепте настоящего белоруса»
07 апреля 2025 18:36

Мешают ли санкции нашей медицине и о работе главврача – Алексей Часнойть в «Рецепте настоящего белоруса»

Хирург Алексей Часнойть: если вы обожглись и ожоги не болят, нужна экстренная помощь
19 января 2023 09:40

Хирург Алексей Часнойть: если вы обожглись и ожоги не болят, нужна экстренная помощь

«Показательным был случай Романа Когодовского». Медики получили награды во Дворце Республики
16 июня 2022 19:03

«Показательным был случай Романа Когодовского». Медики получили награды во Дворце Республики

Его отец – военный лётчик, мама – военный врач: хирург Алексей Часнойть о профессии и семье
17 марта 2022 18:26

Его отец – военный лётчик, мама – военный врач: хирург Алексей Часнойть о профессии и семье