Перелили 50 литров крови, никто не давал гарантию – Часнойть вспомнил, как спасали Рому Когодовского

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Алексей, наша страна узнала о вашей профессии из-за трагического случая, который произошел с Ромой Когодовским. Он на самом деле совершил героический поступок: вынес из огня своего брата. Какие у вас были чувства, когда увидели этого ребенка, которого вам привезли?

Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска:

Никто не давал гарантию, выживет ли Роман, но он наложил на весь персонал нашего ожогового центра особый отпечаток о том, что маленький человек спас своего брата, и мы должны были на максимум сработать и, конечно же, спасти.

И плюс, конечно, поддержка всей страны, главы государства, она накладывала отпечаток на судьбу и самого Романа. Наверняка он чувствовал эту заботу. И министр здравоохранения чуть ли не каждый день бывал у нас в клинике и следил за его судьбой. Вся страна передавала, скажем так, морально слова поддержки и врачам, и родителям Романа о том, что все будет хорошо. Поэтому в купе с его героизмом и поддержкой всей страны, конечно, Роман перенес многое. У него столько было операций, ему перелито почти, я уже не помню, 50 литров крови в общей сложности за весь этот процесс. Он около ста дней был в реанимации, в общей сложности шесть месяцев провел в лечебных учреждениях. Конечно, тут нужна была сила воли.