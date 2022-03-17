Его отец – военный лётчик, мама – военный врач: хирург Алексей Часнойть о профессии и семье

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Юлия Артюх, СТВ:

Алексей Чеславович, вы декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава. Столько моментов, столько регалий. Начнем с того, откуда вы родом, где проходило ваше детство, кем были ваши родители. Обычно, общаясь с врачами, я замечаю, что это какие-то династии. У вас родители тоже медики? Мой отец – военный летчик, а мать начинала врачом-терапевтом в части, где служил отец

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Говорить, что я из семьи врачей, будет не совсем верно и не совсем точно, потому что родился я в семье военнослужащего и врача. Мой отец – военный летчик, летал на военных вертолетах, а мать начинала свою трудовую деятельность в качестве врача-терапевта в санчасти этой же воинской части, где отец служил. Юлия Артюх:

Там и познакомились, наверное? Алексей Часнойть:

Нет, познакомились они намного раньше, все это было в детстве. Классическая такая школьная история, поэтому отец полюбил маму с самого раннего детства, а уже в студенчестве завоевал ее окончательно, и мама вышла за него замуж. Поэтому говорить, что я из какого-то конкретного места, сложно. Скорее я дитя мира, точнее Советского Союза. Отец – военнослужащий, родители поменяли более 10 квартир за жизнь. Когда я должен был появиться на свет, родители служили в городе Цхинвал (это Южная Осетия). Но для того, чтобы роды прошли успешно и родители были более уверенные, они все-таки решили отвезти маму в Вильнюс. Там проживала ее родная сестра, и на свет я появился уже там. Теперь в паспорте так и записано: город Вильнюс, Литовская Республика. Хотя сам я и все мои родственники – это коренные белорусы. Родина – это Гродненщина, Островецкий район. Детство было счастливым. Любил птиц и растения, с друзьями изучали это, выигрывали соревнования по биологии Юлия Артюх:

А в школу вы где ходили?

Алексей Часнойть:

Всю сознательную жизнь, начиная с четвертого класса, мы провели (и я в том числе) в Лиде. Это был последний город, где отец служил, там он вышел на пенсию в звании полковника, начальника штаба авиационной базы. А мать доработалась, скажем так, до должности заместителя главного врача по медицинской части Лидской центральной районной больницы. Там мои сознательные школьные годы и проходили. Юлия Артюх:

Каким вы были в детстве? Какие у вас были увлечения? Наверное, все-таки мамино давление сыграло, что вы поступили в Гродненский медицинский университет? Или это целенаправленно, была мечта, вы шли к ней и ее исполнили? Алексей Часнойть:

Детство было счастливое, как и у всех детей, наверное, в то время. Свободное время проводили на улице, играли в футбол, в различные игры, но, помимо этого, еще занимались разведывательной деятельностью. Все окрестности, а это были и озера, и реки, и болота – все облазили там. То есть буквально к природе с самого раннего детства был приучен, любил птиц и растения, самостоятельно вместе с друзьями изучали, выигрывали какие-то соревнования по биологии. Юлия Артюх:

Исследовательская деятельность такая. Алексей Часнойть:

Совершенно верно. Помимо того что мама – доктор, стоит указать, что служба отца заканчивалась на пороге дома. По крайней мере, в детстве мне так казалось. А вот уже врачебные какие-то обсуждения... Все это постоянно витало в воздухе семьи, и какие-то обсуждения постоянно происходили. «Не видел себя никем другими, как врачом» Тем более у меня есть сестра, которая на пять лет старше. Она окончила школу и поступила тоже в медицинский университет. Юлия Артюх:

Она тоже медик, да?