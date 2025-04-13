Часнойть: несмотря на санкции, обновили оборудование, купили специальные ожоговые кровати

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Какие еще были уникальные случаи, которые покажут развитие ожоговой хирургии у нас? Влияют ли санкции как-то на развитие этого направления в медицине?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска.

Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска:

Мы очень сильно, во-первых, дружим с Российской Федерацией. Что касается нашей специальности – комбустиологии, мы постоянно с ними в контакте, отчитываясь, собираясь на этих профильных конференциях наших, я всегда убеждаюсь в том, что комбустиология как минимум, да и вся хирургия в Республике Беларусь на очень высоком уровне. И мы ничем не уступаем нашим соседям по бывшему Советскому Союзу. А когда ты знакомишься с данными, скажем так, по летальности ожоговых пациентов и по тем методам и методикам, которые мы применяем, с какими-то западноевропейскими странами, то мы в последнее время ничем им не уступаем.

Более того, с 2021-го по 2024 год мы, несмотря на санкции, обновили и оборудование специализированное именно, что касается ожоговой хирургии. В прошлом году мы купили специальные кровати ожоговые.

Александр Осенко:

А в чем особенность этих кроватей?

Алексей Часнойть:

Пациент не лежит, как на обычной кровати, и давление ощущает, а там создается флюидизирующая среда. Грубо говоря, это ванна, заполненная микрошариками маленькими. Там стоят турбины, которые дуют воздух под давлением. И он бурлит. Соответственно, он как бы находится в невесомости и своими ожоговыми ранами не соприкасается, не давит вот эта кровать на него. Плюс поток теплого воздуха, который подсушивает эти раны, нет давления, соответственно, заживление протекает в разы быстрее.