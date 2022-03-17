Мужчин-хирургов больше, и это всё-таки правильно. Почему так думает Алексей Часнойть?

Юлия Артюх, СТВ: Хирургия больше для мужчин? Или женщин-хирургов тоже достаточно? Мне кажется, что я больше встречала все-таки мужчин.

Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Если так разобрать по количеству хирургов, то мужчин больше. Наверное, это все-таки правильно. Хотя есть женщины, совершенно не уступающие в навыках и в знаниях мужчинам-хирургам. Поэтому если это призвание человека, даже если он женщина, вполне реально и возможно быть совершенно одинаковым профессионалом. И здесь гендерного различия не существует. Другое дело, что, конечно, врачей-хирургов мужского пола намного больше.

Читайте также:

«Родинка занимала всю спину!» Хирург Алексей Часнойть о своей первой операции

Первая помощь при ожогах. Что можно делать, а чего категорически нельзя?

Его отец – военный лётчик, мама – военный врач: хирург Алексей Часнойть о профессии и семье