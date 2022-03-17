Мужчин-хирургов больше, и это всё-таки правильно. Почему так думает Алексей Часнойть?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Часнойть, декан хирургического факультета, доцент кафедры пластической хирургии и комбустиологии, главный внештатный комбустиолог Минздрава.
Юлия Артюх, СТВ:
Хирургия больше для мужчин? Или женщин-хирургов тоже достаточно? Мне кажется, что я больше встречала все-таки мужчин.
Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Если так разобрать по количеству хирургов, то мужчин больше. Наверное, это все-таки правильно. Хотя есть женщины, совершенно не уступающие в навыках и в знаниях мужчинам-хирургам. Поэтому если это призвание человека, даже если он женщина, вполне реально и возможно быть совершенно одинаковым профессионалом. И здесь гендерного различия не существует. Другое дело, что, конечно, врачей-хирургов мужского пола намного больше.
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