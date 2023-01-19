Хирург Алексей Часнойть: если вы обожглись и ожоги не болят, нужна экстренная помощь

Каждый человек сталкивался с ожогами. В зависимости от глубины поражения кожных покровов различают четыре их степени. При первой появляется гиперемия и отек, как правило, такая травма заживает в течение трех дней и не оставляет после себя никакого следа. При второй степени повреждается верхний слой кожи, появляются небольшие тонкостенные пузыри, раны заживают в течение семи дней.

Алексей Часнойть, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, декан хирургического факультета БелМАПО, кандидат медицинских наук: Третья степень ожогов, которая делится на поверхностную 3а степень и 3б степень, – это уже глубокая. При поверхностной поражается верхний слой кожи, но немножко глубже, чем при второй. И такие ожоги заживают самостоятельно при правильном лечении в течение 3-6 недель (в зависимости от площади и глубины поражения). А уже 3б и четвертая степени – это глубокие ожоги кожных покровов, которые характеризуются гибелью всей кожи на всю ее глубину, и в последующем такие ожоги требует хирургического вмешательства.

Опасность вызывают так называемые химические ожоги, когда очаг вызван агрессивными кислотами, щелочами. Иногда при повреждении такие ожоги могут не болеть, но химический реагент, если долго находится на кожном покрове, продолжает свое действие. И если не принимать экстренные меры, то он приведет к глубокому поражению.

Алексей Часнойть:

Главное, что нужно знать, – если ожог болит, это говорит о том, что это поверхностный ожог. Но если вдруг вы обожглись и ожоги не болят, то тут нужно, конечно же, в первую очередь засомневаться, и уже мы как специалисты думаем о том, что повреждение кожных покровов произошло на всю глубину. Кожа пострадала полностью вместе с нервными окончаниями, которые в ней существуют.