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Международное право не соблюдается странами коллективного Запада – Авдонин

02 июня 2025 12:53
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Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Международное право не соблюдается странами коллективного Запада – Авдонин-2

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: 
В первую очередь, мы должны понимать, что международное право уже не соблюдается странами коллективного Запада.

Для них международного права не существует, потому что они ведут открытую войну против нас и против Китая в том числе. Как результат, они ведут войну и на территории Украины, не соблюдая никакое международное право, в том числе право, утвержденное ООН. Также и не соблюдает те международные правила, порядок который действует на море.

Поэтому готовы ли они к провокациям, готовы ли они задерживать? Если им Брюссель как НАТО даст установку, они пойдут на провокацию, подставят себя, но пойдут на провокацию, потому что этот натовский обком имеет очень сильную власть над ними, и ничего другого, как исполнить их волю, у них не останется.

# Международная политика # НАТО # Алексей Авдонин

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