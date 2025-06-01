Сможет ли НАТО полностью заблокировать экспорт из российских портов на Балтике? Мнения

Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:
Желание, конечно, есть, но сможет или нет – вопрос интересный. Насколько риск этих стран позволит им пойти дальше? Потому что им приходится сталкиваться с неизбежным фактом. Россия, как и говорил Александр Григорьевич Лукашенко, кстати, в марте: с Путиным пообщались и решили, что, наверное, военными кораблями будем сопровождать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обсуждали мы с Путиным эти запугивания, что мы будем арестовывать на Балтике эти грузы. Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно. Будем сопровождать военными кораблями. А как иначе? Мы не должны все время: по левой щеке дали, вторую подставили. Нет, мы так не будем. Поэтому я хочу, чтобы наши «друзья»: прибалты, шведы и финны – вы видите, они нас все время провоцируют. Кабель порвали, еще что-то порвали. Фактов нет. Но это идут провокации, нагнетания этих фактов, чтобы потом что-то сказать, так как мы сами в свое время взорвали «Северные потоки». Сейчас уже понятно, кто взорвал, и уже американцы просят руководство ваше: отдайте нам их, мы будем в Европе поставлять ваш газ.
Виктория Федосова:
Конвоирование военными кораблями уже началось, об этом недавно сообщали, поэтому все идет по запланированному треку, как и предполагалось. Ветка этой лестницы эскалации так и развивается.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Надо понимать, что страны Балтии, и Финляндии, и Швеции действуют не из-за того, что им резко захотелось провокаций. Понятно, что это централизованное действие со стороны НАТО, Альянса против России, попытка напугать Россию, попытка реализовать стратегию того, что Балтийское море – это внутреннее море НАТО. Но это исключительно стратегии и какие-то пожелания политиков, которые не отдают себе отчет, что в действительности происходит сейчас.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Прежде всего, я считаю, что НАТО сделает попытку, возможно, несколько провокаций, и не только учебного характера, а, может быть, даже и военного характера для того, чтобы обострить ситуацию и попытаться вывести Россию, что называется, на предел ее дипломатических возможностей. Потому что для коллективного Запада сейчас ограничение России в Балтике это равноценно той же кампании, которую НАТО ведет в Черном море.