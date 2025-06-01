Сможет ли НАТО полностью заблокировать экспорт из российских портов на Балтике? Мнения

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог: Желание, конечно, есть, но сможет или нет – вопрос интересный. Насколько риск этих стран позволит им пойти дальше? Потому что им приходится сталкиваться с неизбежным фактом. Россия, как и говорил Александр Григорьевич Лукашенко, кстати, в марте: с Путиным пообщались и решили, что, наверное, военными кораблями будем сопровождать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обсуждали мы с Путиным эти запугивания, что мы будем арестовывать на Балтике эти грузы. Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно. Будем сопровождать военными кораблями. А как иначе? Мы не должны все время: по левой щеке дали, вторую подставили. Нет, мы так не будем. Поэтому я хочу, чтобы наши «друзья»: прибалты, шведы и финны – вы видите, они нас все время провоцируют. Кабель порвали, еще что-то порвали. Фактов нет. Но это идут провокации, нагнетания этих фактов, чтобы потом что-то сказать, так как мы сами в свое время взорвали «Северные потоки». Сейчас уже понятно, кто взорвал, и уже американцы просят руководство ваше: отдайте нам их, мы будем в Европе поставлять ваш газ.

Виктория Федосова:

Конвоирование военными кораблями уже началось, об этом недавно сообщали, поэтому все идет по запланированному треку, как и предполагалось. Ветка этой лестницы эскалации так и развивается.