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Авдонин: Президент всегда чётко формулирует ключевые тезисы по самым острым вопросам

14 марта 2025 19:25
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Обсудим самые актуальные темы.

Авдонин: Президент всегда чётко формулирует ключевые тезисы по самым острым вопросам -2

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Наш Президент всегда четко формулирует ключевые тезисы по самым острым вопросам. И обратите внимание, что запрос российского общества в том числе крайне велик на то, чтобы без каких-либо политкорректностей услышать взгляд белорусского лидера на ключевые события. И американскую повестку, и европейскую, и что происходит на территории Украины, что здесь, на наших границах, в Польше, в странах Балтии, как развивается экономика, как дальше будут выстраиваться отношения в рамках Союзного государства, в рамках СНГ, что происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке. Почему это так важно сейчас? Потому что ситуация меняется быстро, мы видим, как идут события, наши граждане просто могут и не успевать за той повесткой, которая сейчас каждый фактический час меняет вообще всю конъюнктуру политическую, экономическую. Как в этом разобраться? Вот наш Президент очень четко, систематично рассказывает про все эти тенденции, направления.

# Александр Лукашенко # Алексей Авдонин # Григорий Азаренок

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