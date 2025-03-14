Авдонин: наша задача – за счёт экспорта выдавливать американцев и европейцев со всех рынков

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Для нас самое важное... Наш Президент и вчера, и сегодня очень четко сказал: надо спокойно заниматься экономикой, надо заниматься своим производством так, чтобы мы были полностью достаточны, но не просто, знаете, производить ради производства, но производить так, чтобы наша продукция соответствовала самым передовым мировым трендам. А как она может соответствовать? Только в одном случае, когда мы насыщаем не только свой внутренний рынок, но наша задача – сделать производство и дальше за счет экспорта выдавливать американцев, европейцев со всех рынков, из Африки, Ближнего Востока, из Азии, Латинской Америки, выдавливать своим экспортом. И тогда Союзное государство будет крайне богатым, крайне состоятельным. Это наша цель, потому что внутренний рынок, да, он нас сейчас ведет, создает драйверы, но главное – не потерять развитие технологий. Потому что Советский Союз тоже замкнул все внутри себя, все производил, но потерял технологии. Негативный эффект от импортозамещения тоже был в Латинской Америке. Там тоже многие страны начали сосредотачиваться на импортозамещении, якобы так ограничивать от торговли с Великобританией, в итоге это все плохо закончилось. Поэтому наша задача – не делать таких ошибок.