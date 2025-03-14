Авдонин: надо вспоминать не только Великую Отечественную войну, но и другие периоды нашей истории

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Нам в обязательном порядке надо вспоминать не только период Великой Отечественной войны и освещать его, но и тот период, который был на нашей территории между Первой мировой войной и Второй мировой войной, как бесчинствовали все эти фашистские, нацистские идеологии на нашей территории, как мы от этого пострадали. Необходимо приезжать гражданам России к нам, видеть это все, смотреть, приезжать в том числе и полякам, и прибалтам, и украинцам в том числе, и все это посещать и видеть. Историю переписать можно на какой-то период времени, но изменить нельзя. Переписать можно, но изменить сами факты ни в коем случае нельзя.