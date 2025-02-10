Новый миропорядок – планете пора пересмотреть архитектуру безопасности? Разбирались эксперты

Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет, и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене и как белорусская мягкая сила работает за рубежом? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы. Коллективная безопасность в Европе требует перезагрузки – Николай Левчук

Николай Левчук, начальник научно-исследовательского отдела НИИ Вооруженных Сил Беларуси, кандидат политических наук:

Мы тоже участвуем в глобальных процессах. И не зря Трамп пригрозил странам БРИКС увеличением пошлин в связи с переходом на национальные валюты. То есть все-таки это ахиллесова пята Америки. Действительно, коллеги очень точно и правильно затронули тему доллара, доллароцентричного мира. И мы понимаем, что коалиции современные строятся в том числе на основе общего интереса, именно отхода от доллара, дедолларизации и действительно взаиморасчетов в БРИКС, взаиморасчетов, начнем вообще с Союзного государства, ЕАЭС, БРИКС, куда мы тоже вступаем и одной ногой уже в этой организации и вот-вот станем полноправным членом. И понятное дело, что экономические вопросы оказывают большое влияние на наш статус, в том числе на наш военно-политический статус. Если мы говорим о ялтинско-потсдамской системе, то все-таки напомню, что она формировалась на основе и по итогам большой войны. Я хочу на это обратить внимание, потому что прямые параллели здесь некорректны. Ведь мы с вами не хотим большой войны. И глава государства сказал, что мы не допустим этого. И благодаря его усилиям мы как раз прошли по краю от крупного военного столкновения, все-таки этот вооруженный конфликт, который мы с болью наблюдаем у нашей южной соседки, имеет локальный характер, и мы думаем, что он в конце концов и завершится, не распространившись далее на другие страны. Хотя господин Зеленский озвучивает чьи-то хотелки, рассказывает, что вот на Беларусь придет война. Понятное дело, что это пожелание его или тех, кто за ним стоит. Кирилл Казаков, СТВ:

Больше эскалации – больше времени у власти. Николай Левчук:

Да, простая взаимозависимость. Но и вместе с тем указание на то, что коллективная безопасность в Европе – это сегодня кризисная тема. Коллективная безопасность требует перезагрузки. Механизмы не действуют. Как бы ни говорили, доллар будет уходить – доктор экономических наук. Подробнее. Авдонин: Америка именно при Трампе действует крайне агрессивно, его задача – продавить всех

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Даже вот мы вспоминали Наполеона, потом Первая мировая война, Вторая мировая война, соглашения мирные. Для чего они делались? Мы все прекрасно понимаем, это соглашения, которые должны были сдержать буржуазию. Агрессивную, реакционную буржуазию, чтобы условно сохранить мир. Потому что любая буржуазия ориентирована на жесткую эксплуатацию стран, ресурсов, населения и всего остального. И когда мы говорим про какие-то новые соглашения, это значит, должен быть такой баланс сил, который бы позволял этому соглашению хоть как-то работать, и эта буржуазия сдерживалась. Сейчас все прекрасно понимают, и Европа понимает, и Китай, и Россия – все понимают, что Америка действует именно при Трампе крайне агрессивно. Его задача – продавить всех, Гренландию забрать, что там еще. Новый мировой порядок – залив переименовать, Панамский канал забрать. Все пребывают в состоянии шока. Но для чего это сделано? Это новая фактически буржуазная революция. Посмотрите, как Трамп вместе с Маском относятся ко всем королевским семьям. Он их пинает просто, но если вспоминаем французскую революцию, это как раз борьба против старых элит. И вот эта борьба, она будет продолжаться. Но самое главное, чтобы Беларусь в этой глобальной войне элит не была задействована. Наш Президент делает все для того, чтобы не втянуть Беларусь в этот глобальный, страшнейший конфликт элит. Если бы не было ядерного оружия у Китая, у России или у Соединенных Штатов Америки, уже давно шла бы война. И все бы хлопали в ладоши и зарабатывали на этом. Но наличие ядерного оружия сдерживает и, как результат, вынуждает переходить на какие-то переговоры. Как появилась современная Польша – рассказал историк

Виктор Бураков, декан историко-филологического факультета Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, кандидат исторических наук, доцент:

Ялтинская конференция имела большое значение для становления границ польского государства и в целом государственности. Еще в ходе Ялтинской конференции была принята Декларация об освобожденной Европе, при этом закреплялось право каждого народа самостоятельно выбирать свою форму правления и формировать демократическое учреждение. Польский вопрос стоял отдельно. Здесь камнем преткновения было существование фактического правительства в это время, которое было в Польше, то есть временное правительство. И польское эмигрантское правительство, которое на этот момент уже было фикцией. Здесь именно по настоянию Советского Союза было принято решение о том, что страны Запада признают временное правительство Польши при условии, если в него будут включены члены польского эмигрантского правительства. С этим на Ялтинской конференции США и Великобритания согласились. Я акцентирую на это внимание, потому что потом тут же они от этого пытались отказаться. Следующий вопрос был о границах. И здесь Советский Союз предложил зафиксировать границы 1939 года в соответствии с «Линией Керзона», которая была еще в 1919 году. И страны Запада вновь на это согласились. Авдонин: приход Трампа – это осознание Западом, что ядерный конфликт приведет к разрушению человечества. Шмидт: участие Беларуси в переговорах по Украине необходимо

Кирилл Казаков:

Если закончится в Украине война… Мы неоднократно говорили о том, что за столом переговоров должна присутствовать белорусская делегация. На ваш взгляд, это необходимо? Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

Конечно. Это необходимо. Но граница с Украиной очень долгая, это тоже надо знать. Белорусский Президент много работает, делает, чтобы мир был не только в нашем регионе, но и в других регионах мира. Энергия нужна тогда, когда есть производство – о выходе стран Балтии из БРЭЛЛ