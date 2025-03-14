Авдонин: Трамп сражается не за Украину, а за свои финансы

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Трамп со всей этой командой, он же сражается не за Украину, он сражается за свои финансы, удержание монопольного влияния Соединенных Штатов Америки на мировую экономику, мировую финансовую систему. Только легкий обвал этой системы приводит к тотальному коллапсу. И не зря на этой неделе Илон Маск заявил о чем? О том, что Соединенные Штаты Америки – это банкрот. Если мы не справимся с урезанием всех расходов, то в этом случае у нас не будет возможности выплаты по долгам. То есть он говорит как классический финансист, владелец корпорации или антикризисный управляющий, который пришел в компанию и видит, что у этой компании огромные расходы, а доходов ноль.