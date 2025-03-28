Авдонин рассказал, что может спасти украинский народ в ситуации конфликта

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Единственное, что может спасти, это, конечно же, внутренний протест, объединение… Несмотря на страхи, несмотря на все переживания, надо объединяться. Надо объединяться в подпольные движения и выступать против нового фашизма, нового нацизма, который на протяжении 30 лет культивировался на территории Украины.