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Авдонин рассказал, что может спасти украинский народ в ситуации конфликта

28 марта 2025 18:16
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Григорий Азаренок и Алексей Авдонин в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Авдонин рассказал, что может спасти украинский народ в ситуации конфликта-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Единственное, что может спасти, это, конечно же, внутренний протест, объединение… Несмотря на страхи, несмотря на все переживания, надо объединяться. Надо объединяться в подпольные движения и выступать против нового фашизма, нового нацизма, который на протяжении 30 лет культивировался на территории Украины.

# Международная политика # Григорий Азаренок # Алексей Авдонин

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