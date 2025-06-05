Это скажется на улучшении качества жизни белорусов – Авдонин про визит Президента в КНР

Беларусь в ближайшее время сделает большой технологический шаг вперед, и Китай окажет в этом помощь – к таким заключениям пришло экспертное сообщество. Политологи продолжают обсуждать визит Президента в КНР, который, напомним, имел исключительный формат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При встрече лидеры обсудили глобальную повестку, в том числе тему политики травли, которой следуют отдельные государства. Поэтому, как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодня все больше стран, нуждающиеся в справедливости, направляют свои взгляды на Китай. Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине. Одной из ключевых тем в общении лидеров, которое длилось два с половиной часа, стал вопрос технологической модернизации и углубление кооперации. Этому будут посвящены два следующих года в сотрудничестве наших стран. В Китае обновление промышленных площадей идет быстрым темпом, с 2023-го к этому процессу подключена и Беларусь.

Александр Маркевич, старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Те прорывные направления, именно технологии, которые существует – а Китай на передовых позициях – они будут внедряться в конкретные производственные проекты в Беларуси. То же самое мы можем говорить о развитии логистической, туристической направленности. То, что мы такой уровень отношений с КНР имеем, мы заинтересованы в том, чтобы его развивать и укреплять. Речь не только о новых технологиях в традиционных направлениях – таких, как машиностроение, телекоммуникации, космос, логистика, искусственный интеллект – наукоемкие отрасли в приоритете.