Это скажется на улучшении качества жизни белорусов – Авдонин про визит Президента в КНР
Беларусь в ближайшее время сделает большой технологический шаг вперед, и Китай окажет в этом помощь – к таким заключениям пришло экспертное сообщество. Политологи продолжают обсуждать визит Президента в КНР, который, напомним, имел исключительный формат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При встрече лидеры обсудили глобальную повестку, в том числе тему политики травли, которой следуют отдельные государства. Поэтому, как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодня все больше стран, нуждающиеся в справедливости, направляют свои взгляды на Китай.
Китай выдержит и не позволит сломать мировой порядок – Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в Пекине.
Одной из ключевых тем в общении лидеров, которое длилось два с половиной часа, стал вопрос технологической модернизации и углубление кооперации. Этому будут посвящены два следующих года в сотрудничестве наших стран. В Китае обновление промышленных площадей идет быстрым темпом, с 2023-го к этому процессу подключена и Беларусь.
Александр Маркевич, старший научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
Те прорывные направления, именно технологии, которые существует – а Китай на передовых позициях – они будут внедряться в конкретные производственные проекты в Беларуси. То же самое мы можем говорить о развитии логистической, туристической направленности. То, что мы такой уровень отношений с КНР имеем, мы заинтересованы в том, чтобы его развивать и укреплять.
Речь не только о новых технологиях в традиционных направлениях – таких, как машиностроение, телекоммуникации, космос, логистика, искусственный интеллект – наукоемкие отрасли в приоритете.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Это, конечно же, скажется на улучшении качества жизни наших белорусов, возможности наших граждан больше зарабатывать на наших предприятиях, потому что та продукция, которая будет производиться, она будет высокодоходная, высокотехнологичная. Мы сможем занимать новые ниши на рынках тех или иных регионов и тем самым получать достаточно хорошую прибыль в сжатый период времени.
Отметим, Александр Лукашенко охарактеризовал визит в Пекин как крайне удачный. Президент также провел ряд встреч с деловыми кругами Китая. Их особо не афишируют, ведь, как процитировал белорусский лидер своего китайского коллегу, надо делать все быстро, иногда спокойно, но тихо.