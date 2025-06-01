Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Была новость: не хватило 2 миллиона, чтобы заплатить за участие в Олимпиаде, которая грядет. Поэтому мы прекрасно понимаем, что Литва, Латвия, Эстония являются сейчас заложниками со стороны Брюсселя, НАТО, их принуждают высасывать все деньги, направлять не на образование, не на медицину, не на пенсии, а на то, чтобы закупать вооружение у западных корпораций, дать возможность руководству этих корпораций обогащаться, получать максимальные бонусы.

И в принципе мы же прекрасно понимаем, что когда в 2004 году страны Балтии входили в состав НАТО, с каким пафосом это все делалось? Это был великий праздник. Все хлопали. Посольство Литвы устраивало грандиозные праздники на протяжении нескольких недель. А сейчас что мы видим? Они сейчас даже боятся упомянуть, что все бюджетные деньги фактически идут на финансирование этой милитаризации.

В действительности мы видим, что страны Балтии – это образования, даже не государства, которые используются Альянсом как буферная зона. Их основная задача – это исключительно работа на провокации. Не только на провокации в море, но посмотрите, какие провокации идут на наших границах. И в действительности здесь вопрос только один. Когда народ стран Балтии начнет просыпаться и скинет это правительство, антинародное правительство, которое действует не в интересах стран Балтии, и полностью начнет оздоравливаться от той оккупации, которая находится на протяжении последних 30 лет.