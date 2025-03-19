Авдонин: Запад готов инвестировать огромные деньги, чтобы провести бархатную революцию в Сербии

Вот уже несколько месяцев внимание мировой общественности приковано к событиям в Сербии. Ситуация в стране, мягко говоря, начала выходить из-под контроля: избитые чиновники, фаеры в парламенте и стычки с полицией – все это постоянно повышает градус напряженности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем, как и во времена югославских войн, возможности помощи Сербии крайне ограничены. Александр Лукашенко, посещая Белград в 1999-м во время военной агрессии НАТО, предлагал военно-техническую помощь и комплексы ПВО. Однако проблемы Сербии уже тогда нельзя было решить только военной силой. Страна стала не просто полигоном для западного оружия, на ней отрабатывали гораздо более дешевый и эффективный механизм смены власти через якобы мирный протест.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Сейчас мы прекрасно видим, что Сербия не идет в фарватере европолитики и стран коллективного Запада, не интегрируется в НАТО, проводит самостоятельную политику, ориентированную, в первую очередь, на Российскую Федерацию, на славянский мир. Это не в интересах коллективного Запада, не в интересах НАТО. И как результат они сейчас готовы инвестировать огромные деньги, чтобы провести бархатную революцию и подорвать там политический режим, систему управления, ввести хаос.

С какой целью это делается? Понятно, что это делается не в интересах граждан Сербии, это делается в интересах крупного западного капитала, который, в первую очередь, ориентирован на то, чтобы контролировать Балканы.