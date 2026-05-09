Новости по тегу #Александр Сухарев

Александр Сухарев исполнил композицию «Любимый город».
«Долго искал артистов, кто может исполнить эту песню. И все-таки в конечном итоге пришел к выводу, что хочешь сделать хорошо – сделай сам».
Имя Геннадия Цитовича хорошо знакомо любителям белорусской народной песни. 7 августа исполнилось 115 лет со дня рождения хорового дирижера и музыковеда.
Музыка затрагивает низменные вибрации человека, которые подключают его к глубинным знаниям.
«Все мои песни пишутся очень весело».
Первый гастрольный тур был пробный, 150 километров – это был Солигорск.
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