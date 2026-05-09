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Новости по тегу #Александр Сухарев

В День Победы певец и композитор Александр Сухарев исполнил песню «Любимый город»
09 мая 2026 12:20

В День Победы певец и композитор Александр Сухарев исполнил песню «Любимый город»

«Очень легко записали дуэт». Александр Сухарев и Елена Мельникова исполнили песню «Слезы»
14 апреля 2026 07:40

«Очень легко записали дуэт». Александр Сухарев и Елена Мельникова исполнили песню «Слезы»

Народный хор имени Цитовича – как совмещают классику и современные тренды?
09 сентября 2025 14:25

Народный хор имени Цитовича – как совмещают классику и современные тренды?

Хотелось всегда играть живьём и делать рок-н-рольный дух! Александр Сухарев о белорусских рокерах 90-х
06 июня 2025 15:59

Хотелось всегда играть живьём и делать рок-н-рольный дух! Александр Сухарев о белорусских рокерах 90-х

Как создаётся настроение в музыке? Поговорили с певцом Александром Сухаревым
01 апреля 2025 07:27

Как создаётся настроение в музыке? Поговорили с певцом Александром Сухаревым

Отправился пешком в гастрольный тур! Поговорили с Александром Сухаревым о его творчестве и новой композиции
23 октября 2024 08:58

Отправился пешком в гастрольный тур! Поговорили с Александром Сухаревым о его творчестве и новой композиции

Отличается ли мужской и женский юмор? Поговорили с Александром Сухаревым и Еленой Мельниковой
01 апреля 2024 11:14

Отличается ли мужской и женский юмор? Поговорили с Александром Сухаревым и Еленой Мельниковой

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»
25 января 2024 12:45

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»

Выставка Владимира Новака и спектакль «Альпийская баллада». Куда сходить в Минске на выходных?
10 июня 2022 09:45

Выставка Владимира Новака и спектакль «Альпийская баллада». Куда сходить в Минске на выходных?

Он композитор и исполнитель, который с концертами обошёл всю Беларусь. Рассказываем историю успеха Александра Сухарева
27 мая 2021 15:03

Он композитор и исполнитель, который с концертами обошёл всю Беларусь. Рассказываем историю успеха Александра Сухарева

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта
05 марта 2020 18:02

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

Узнесці беларускае слова да нябёсных вышыняў: як артысты выбіралі творы для «Залатой калекцыі беларускай песні»
06 сентября 2017 14:52

Узнесці беларускае слова да нябёсных вышыняў: як артысты выбіралі творы для «Залатой калекцыі беларускай песні»