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В День Победы певец и композитор Александр Сухарев исполнил песню «Любимый город»

09 мая 2026 12:20
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В День Победы певец и композитор Александр Сухарев исполнил песню «Любимый город».

# Музыка # Белорусская музыка # День Победы # Великая Отечественная война # Александр Сухарев

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