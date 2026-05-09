В День Победы певец и композитор Александр Сухарев исполнил песню «Любимый город».

«Подняты останки более 50 тысяч человек». Эксперт рассказал, как в Беларуси ищут захоронения времен войны

30 лет ведется поиск неучтенных воинских захоронений и тех героев, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы в этот прекрасный день встретились под мирным небом.