В День Победы певец и композитор Александр Сухарев исполнил песню «Любимый город».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народный артист Беларуси Игорь Оловников. Его отец – легендарный композитор Владимир Оловников 22 июня 1941 года добровольцем ушел на фронт и прошел путь от рядового до капитана.
30 лет ведется поиск неучтенных воинских захоронений и тех героев, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы в этот прекрасный день встретились под мирным небом.
В списке – десятки мероприятий и в центральной части города, и в микрорайонах.
Злата Ярошевич спела песню «Вальс Победы».
В одном строю сегодня – и молодежь, и заслуженные работники предприятий, и именитые спортсмены. Все они объединились, чтобы вместе встретить этот великий день в самом сердце областного центра.
Двери открыты до 19:00. Так что еще есть возможность погрузиться в историю, которую должен знать каждый.
Пережить рядом с теми, кто освободил планету от фашизма, с теми, кто принес мир на белорусскую землю! И это наша праздничная «машина времени».
В Беларуси свято чтят память героев, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах и в подполье.
Порядка тысячи минчан и гостей столицы объединил марафон. Участники преодолели трассу протяженностью 2000 метров с препятствиями из шин, барьеров и боевой техники. Подключились и юные спортсмены.
Нейросеть помогает оживлять, казалось бы, утерянные материалы.
В один строй встали победители на портретах и их наследники. Марш растянулся более чем на километр. Так и должно быть – страна помнит своих героев. Помнит каждого.
У меня хорошие впечатления – это наше достояние, отметил Президент.
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