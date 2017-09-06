Узнесці беларускае слова да нябёсных вышыняў: як артысты выбіралі творы для «Залатой калекцыі беларускай песні»

З дзяцінства Дарыя марыла праспяваць песню Тамары Раеўскай «Люблю цябе, Белая Русь». І вось на канцэрце ў Полацку твор прагучаў у харавой аранжыроўцы, так, як задумала спявачка.

Дарыя, спявачка: Харавую аранжыроўку да гэтай песні мне дапамог зрабіць хармайстр, майстар сваёй справы Андрэй Саўрыцкі. Я вельмі хвалявалася перад выхадам на сцэну, таму што гэта свежая работа.

Аляксандра і Валянціна Груздзевы, спявачкі, вядучыя, актрысы: Сябры, ведаеце, песня «Трэба дома бываць часцей» настолькі нам спадабался, што мы вырашылі прыўнесці ў яе трошачкі свайго погляду. На наш погляд, гэта атрымалася цудоўна.

Унесці нешта сваё ў песню вырашыў і гурт «Лас-Вегас». Дзяўчаты прапанавалі эксперымент «правакацыйным хлопцам» і разам крэатыўна падышлі да выканання добра вядомай песні «Каханне», аднак пад новай назвай – «Скажы мне, Ганулька!»

А рт-гр упа «Беларусы» : Гэта не толькі класічная беларуская паэзія Уладзіміра Дубоўкі, але і старажытная мова. Сёння гэта была латынь. І менавіта старажытныя словы «Per aspera ad astra» («Праз церні да зораў») і словы вялікага беларускага класіка ў такім яднанні сапраўды ўзносяць наша беларускае слова, спадчыну да нябёсных вышыняў.

Алена Атрашкевіч, кампазітар: Я вельмі рада, што знайшоўся той спявак, які змог увесці ў свет нашы з паэткай ідэі.

Анастасія Лебедзева, аўтар: Тэкст песні «Святая асветніца» быў створаны мной, калі мне было 19 гадоў. І амаль дзесяць гадоў ён чакаў свайго суаўтара.

У гонар 500-годдзя беларускага кнігадрукавання са старонак кніг на сцэну канцэрта сышлі творы Аркадзя Куляшова, Максіма Багдановіча, Станіслава Шушкевіча, Адама Русака і іншых класікаў літаратуры.

Аляксандр Сухараў, спявак, кампазітар: Класіка – гэта класіка. І мне здаецца, што песні, напісаныя на вершы Аркадзя Куляшова, заўсёды будуць гучаць сучасна.

Ядзвіга Паплаўская, народная артыстка Беларусі:

Гэтая песня з’явілася ў мяне даўно. Але тады, на жаль, ужо з намі не было вядомага беларускага пісьменніка, празаіка і паэта Станіслава Пятровіча Шушкевіча. Адзін з яго вершаў захапіў мяне сваёй гісторыяй кахання, паэтычным вобразам кветкі шыпшыны.