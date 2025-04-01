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Как создаётся настроение в музыке? Поговорили с певцом Александром Сухаревым

01 апреля 2025 07:27
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Умеют белорусы веселиться – это факт. Хотя если внимательно посмотреть на нашу эстраду, то становится заметным, что веселых песен маловато. Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Сухарев, певец, композитор.

Как создаётся настроение в музыке? Поговорили с певцом Александром Сухаревым-2

Александр Сухарев, певец, композитор:
Все мои песни пишутся очень весело, может быть, даже чересчур весело, я имею в виду, что тексты своеобразные были. Потом я понял, что надо стать серьезным. В попсу я не ушел, более того, я очень рад, что сейчас происходит, – это мюзиклы, серьезные произведения. В конце концов, уже седые волосы, можно и серьезной музыкой заняться.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Александр Сухарев # Юрий Царёв # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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