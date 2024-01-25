Прямой эфир

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»

25 января 2024 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец и композитор Александр Сухарев, а также певица Елена Мельникова.

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»-1

Александр Сухарев, певец, композитор:
Я намеренно не появлялся на экране. Я занимался театральной работой, написанием мюзиклов, ушел в музыку. Накопилось столько материала! Надо людям показывать, а не в студии оставлять.

Я решил, что нужно сделать музыкальный проект, где артисты могут меняться. Проект «Земля и небо» существует уже около двух лет. Через него прошли около 10 артистов, включая Жанет, заслуженного артиста Беларуси Руслана Чернецкого, артистов Театра эстрады. Взаимозаменяемость благотворно влияет на проект. Люди всегда готовы заменить друг друга, но при этом музыка остается.

Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»-4

Почему проект называется «Земля и небо»?

Александр Сухаорев:
Небесной красоты девушки, рядом с которыми должны находиться уверенные в себе мужчины, твердо стоящие на земле.

А вы знали, что ведущий Александр Меженный был басистом в знаменитой группе «Экивоки»? Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # Культура # Александр Сухарев # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
Главный элемент обряда – звезда. Жители Лучников рассказали о местных традициях колядования
24 января 2024 12:56

Главный элемент обряда – звезда. Жители Лучников рассказали о местных традициях колядования

Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров
24 января 2024 12:47

Картины, керамика, соломенные фигуры. На выставке «Калядныя ўзоры» показали работы 130 мастеров

Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей
23 января 2024 14:51

Виктория Алешко о дуэте с победителем известного музыкального шоу и ближайших гастролях. Пообщались с певицей