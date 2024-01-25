Основатель группы «Экивоки» Александр Сухарев: «Я решил, что нужно сделать проект, где артисты могут меняться»

Александр Сухарев, певец, композитор:

Я намеренно не появлялся на экране. Я занимался театральной работой, написанием мюзиклов, ушел в музыку. Накопилось столько материала! Надо людям показывать, а не в студии оставлять.

Я решил, что нужно сделать музыкальный проект, где артисты могут меняться. Проект «Земля и небо» существует уже около двух лет. Через него прошли около 10 артистов, включая Жанет, заслуженного артиста Беларуси Руслана Чернецкого, артистов Театра эстрады. Взаимозаменяемость благотворно влияет на проект. Люди всегда готовы заменить друг друга, но при этом музыка остается.