Выставка Владимира Новака и спектакль «Альпийская баллада». Куда сходить в Минске на выходных?

Вера Позняк, корреспондент:

Правильно спланированные выходные – залог ярких эмоций. Составим гид по культурному досугу на этой неделе. Выставка «Мгновение»

В самом центре Минска художественная галерея «Мастацтва» представила персональную выставку «Мгновение» белорусского художника Владимира Новака. Самобытные работы художника всегда узнаваемы, а также разнообразны по характеру и колористическим решениям.

Александра Добродеева, менеджер галереи «Мастацтва»:

На выставке представлено 29 работ. Автор работает в стиле монументально-декоративной живописи. Работы очень узнаваемые. Автор всегда придерживается своего стиля. Как он сам рассказывал, он еще в юности выбрал спорт – как в жизни, так и на картинах. Работы автора присутствуют в коллекции Олимпийского комитета. Также его работы украшают стены в спортивном центре «Раубичи». Работы Владимира Новака очень яркие, наполненные своей музыкой, летними мотивами, легким бризом. Думаю, будет интересно посмотреть и взрослым, и детям. Мюзикл-биография «Гурьянов»

Мюзикл-биография «Гурьянов» проходит в Молодежном театре эстрады. Сюжет разворачивается на острове, где служил религиозный деятель православной церкви, отец Николай Гурьянов, который по сей день является одним из самых почитаемых духовных наставников.

Александр Сухарев, композитор:

Многие знают, что к нему на остров приезжали паломники со всего бывшего Советского Союза. Частенько туда наведывались и рок-музыканты – это Ольга Кормухина, Константин Кинчев, которые искали ответы на свои вопросы. Здесь у нас тоже история заключается в том, что на остров прибывают персонажи, сталкиваются с отцом Николаем. Раскрываются обычные человеческие мысли, чувства, сомнения, которые с божьим промыслом разрешает отец Николай. История, с одной стороны, очень проста, но с другой – очень сложная психологически. Я думаю, каждый найдет многие ответы на свои вопросы в этом мюзикле. «Альпiйская балада»

Вера Позняк:

Республиканский театр белорусской драматургии предлагает зрителям к просмотру спектакль «Альпiйская балада», созданный по одноименной повести классика белорусской литературы Василя Быкова.