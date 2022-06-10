Выставка Владимира Новака и спектакль «Альпийская баллада». Куда сходить в Минске на выходных?

Вера Позняк, корреспондент:
Правильно спланированные выходные – залог ярких эмоций. Составим гид по культурному досугу на этой неделе.
Вера Позняк, корреспондент:
Правильно спланированные выходные – залог ярких эмоций. Составим гид по культурному досугу на этой неделе.
В самом центре Минска художественная галерея «Мастацтва» представила персональную выставку «Мгновение» белорусского художника Владимира Новака. Самобытные работы художника всегда узнаваемы, а также разнообразны по характеру и колористическим решениям.
Александра Добродеева, менеджер галереи «Мастацтва»:
На выставке представлено 29 работ. Автор работает в стиле монументально-декоративной живописи. Работы очень узнаваемые. Автор всегда придерживается своего стиля. Как он сам рассказывал, он еще в юности выбрал спорт – как в жизни, так и на картинах. Работы автора присутствуют в коллекции Олимпийского комитета. Также его работы украшают стены в спортивном центре «Раубичи». Работы Владимира Новака очень яркие, наполненные своей музыкой, летними мотивами, легким бризом. Думаю, будет интересно посмотреть и взрослым, и детям.
Мюзикл-биография «Гурьянов» проходит в Молодежном театре эстрады. Сюжет разворачивается на острове, где служил религиозный деятель православной церкви, отец Николай Гурьянов, который по сей день является одним из самых почитаемых духовных наставников.
Александр Сухарев, композитор:
Многие знают, что к нему на остров приезжали паломники со всего бывшего Советского Союза. Частенько туда наведывались и рок-музыканты – это Ольга Кормухина, Константин Кинчев, которые искали ответы на свои вопросы. Здесь у нас тоже история заключается в том, что на остров прибывают персонажи, сталкиваются с отцом Николаем. Раскрываются обычные человеческие мысли, чувства, сомнения, которые с божьим промыслом разрешает отец Николай. История, с одной стороны, очень проста, но с другой – очень сложная психологически. Я думаю, каждый найдет многие ответы на свои вопросы в этом мюзикле.
Вера Позняк:
Республиканский театр белорусской драматургии предлагает зрителям к просмотру спектакль «Альпiйская балада», созданный по одноименной повести классика белорусской литературы Василя Быкова.
Жанна Гурина, пресс-секретарь Республиканского театра белорусской драматургии:
Гэта далікатна-кранальная гісторыя пра каханне, і гэта гісторыя пра захаванне міласэрнасці, чалавечага гонару ў абсалютна жудасных і нечалавечых абставінах. Гэта разважанне аб тым, чаму людзі цкуюць, знішчаюць і гвалтуюць адзін аднаго. Для савецкага чалавека, якім з’яўляецца галоўны герой спектакля Іван Цярэшка, пазбавіць яго чалавечай годнасці, прынізіць яго – гэта горш за смерць. Якраз захаваць у ім самім гэтую чалавечнасць, міласэрнасць дапамагае яго першае каханне, дзяўчына Джулія, якую ён сустракае там, у Альпах. Тое, як пражываюць акцёры на сцэне, як яны існуюць у гісторыі, у прапанаваных умовах на сцэне, варта таго, каб пабачыць.